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Посмотрите на «Жигузин»: помесь Жигулей и лимузина

Необычную машину сфотографировали в одном из спальных районов столицы

В Telegram-канале «СОСЕДИ Гольяново» опубликовали фотографию, сделанную на парковке одного из дворов одноименного московского района. На снимке запечатлели красные «Жигули», которые превратили в подобие лимузина. Кроме того, машина отличается бамперами окрашенными в цвет кузова. Комментаторы изображения отметили оригинальность удлиненного автомобиля, а также прозвали машину «Жигузин». Кто является владельцем неординарной машины, неизвестно.