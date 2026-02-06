Журналисты перечислили минусы автомобиля «Атом»

В Нижнекамске прошла презентация будущей новинки

«БИЗНЕС Online» назвал ключевые недостатки автомобиля «Атом». Внутри «Атом» выглядит скромно, а у тестового экземпляра вдобавок отходил пластик на руле, а сам он выглядел дешёво. К такому выводу пришли журналисты деловой электронной газеты «Бизнес Online», протестировав электрокар. Кроме того, представители издания также отметили другие особенности машины.