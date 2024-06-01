В России выставили на продажу новые грузовики ЗиЛ-157 с консервации

Продать оба ЗиЛ-157 продавец пытается давно, цены постепенно снижаются, а реальному покупателю готовы сделать хорошую скидку. Пока один грузовик стоит 800 тысяч рублей, второй — 900 тысяч рублей, а оба сразу можно сторговать за 1,45 миллиона рублей. Для сравнения всего три месяца назад цены были существенно выше: каждый автомобиль в отдельности был дороже на 75-200 тысяч рублей.