В продаже появился вездеход ЗиЛ, которому до сих пор нет аналогов

В продаже появился вездеход ЗиЛ, которому до сих пор нет аналоговШестиколёсный грузовик с уникальной трансмиссией продают в Сибири
У вездехода ЗиЛ нет мостов: ставка сделана на бортовую трансмиссию, а карданы приводят в движение по три колеса с каждой стороны. Есть межбортовой дифференциал, выравнивающий скорость вращения колёс. Шасси полноуправляемое: подруливает первая и последняя пары колёс. В результате днище абсолютно гладкое, а дорожный просвет без малого полметра!
Особенность вездехода из Новосибирска — американский дизель Caterpillar вместо отечественного. Такие машины делали на заводе по спецзаказу. Владелец утверждает, что ЗиЛ-4974 на ходу, все системы работают исправно, пройдено техобслуживание с заменой всех жидкостей. Общий тираж составляет около 40 штук, а в живых осталось и того меньше. Экземпляр в продаже с кузовом типа кунг.
За необычный вездеход хотят выручить пять миллионов рублей. Автомобиль редкий, требует неординарного подхода в обслуживании из-за отсутствия запчастей. Однако проходимость сопоставима с гусеничными машинами, так что на бездорожье ЗиЛ будет в своей стихии.