В продаже появился вездеход ЗиЛ, которому до сих пор нет аналогов

Шестиколёсный грузовик с уникальной трансмиссией продают в Сибири

В продаже появился вездеход ЗиЛ, которому до сих пор нет аналогов. На классифайдах обнаружен преемник знаменитой «Синей птицы»: тяжелый вездеход для поисково-спасательных операций. ЗиЛ-4974 выпущен в 1996 году и представляет собой комбинацию ходовой части знаменитой амфибии с кабиной и рамой обычного грузовика. Водоплавающей функцией пришлось пожертвовать, но начинка уникальная: подобную конструкцию в России не воспроизвели до сих пор!