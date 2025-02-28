В США продают роскошное поместье с множеством вездеходов и внедорожников

На территории в 162 гектара находится основной дом площадью 750 квадратных метров, построенный в 2007 году. Поместье включает десять спален, 12 санузлов, а также роскошно обставленный интерьер. Кроме того, владение включает в себя несколько гостевых домов и огромную территорию, отведенную под гаражи и ангары для техники.