В США продают роскошное поместье с множеством вездеходов и внедорожников

В США продают роскошное поместье с множеством вездеходов и внедорожниковПокупателю достанется даже школьный автобус
На территории в 162 гектара находится основной дом площадью 750 квадратных метров, построенный в 2007 году. Поместье включает десять спален, 12 санузлов, а также роскошно обставленный интерьер. Кроме того, владение включает в себя несколько гостевых домов и огромную территорию, отведенную под гаражи и ангары для техники.
В список транспортных средств владельца входит десяток вездеходов Polaris RZR RS1, несколько песчаных багги, модифицированные грузовики и тракторы, а также лифтованный школьный автобус. Кроме того, на территории домовладения есть собственный гоночный трек, а также взлётно-посадочная полоса и ангар для самолета.
В 2022 году в США продавали роскошное поместье Мадонны. Фешенебельное домовладение площадью 1,2 километра оценивали в 26 миллионов долларов.