Сталинский лимузин выставили на продажу по цене трёх новых Rolls-Royce

ЗиС-101 стал первой советской машиной представительского класса. Серийный выпуск лимузина начался в январе 1937 года, причём первые партии машин принимал лично Иосиф Сталин. С учётом назначения, «сто первый» был довольно массовой моделью: за четыре года производства выпустили 8752 автомобиля. В отличие от более поздних моделей, предназначенных исключительно для партийной номенклатуры, ЗиС-101 мог оказаться в пользовании у простых граждан — лимузин разыгрывали в лотерею. В объявлении владелец не делится историей появления раритетного автомобиля, предлагая заинтересованным лицам приехать на осмотр.