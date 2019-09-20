Сталинский лимузин выставили на продажу по цене трёх новых Rolls-Royce

ЗиС-101 стал первой советской машиной представительского класса. Серийный выпуск лимузина начался в январе 1937 года, причём первые партии машин принимал лично Иосиф Сталин. С учётом назначения, «сто первый» был довольно массовой моделью: за четыре года производства выпустили 8752 автомобиля. В отличие от более поздних моделей, предназначенных исключительно для партийной номенклатуры, ЗиС-101 мог оказаться в пользовании у простых граждан — лимузин разыгрывали в лотерею. В объявлении владелец не делится историей появления раритетного автомобиля, предлагая заинтересованным лицам приехать на осмотр.
Союзные инженеры разрабатывали «сто первый», используя наработки Buick 32-90, однако точной копией американского легкового автомобиля ЗиС не был. У заокеанских моделей «сто первый» унаследовал верхнеклапанный восьмицилиндровый двигатель, рулевое управление и заднюю подвеску. Кузов спроектировало ателье Budd из США, поскольку в СССР на тот момент не было технологий для подобных работ.
Интерес к классическим автомобилям в России растёт: ежегодно проводятся фестивали ретротехники, развиваются реставрационные мастерские и музеи. Ценность советских олдтаймеров постепенно повышается: выпущенные небольшими тиражами машины продаются за десятки миллионов рублей.