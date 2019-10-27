Грузовик ЗиС времён Второй мировой продают по цене нового «ГАЗона»

Автор объявления заявил, что ЗиС-5 сохранил родную раму довоенного выпуска, заводские мосты с механическим приводом тормозов, обшивку кабины, крылья и радиаторную решётку, изготовленные более семидесяти лет назад. Грузовик в отличном состоянии, принимает участие в парадах и съёмках исторических кинофильмов.
Фото: avito.ru
Под капотом ЗиС-5 нижнеклапанный бензиновый двигатель объёмом 5550 кубических сантиметров, мощностью 73 лошадиные силы. Силовой агрегат неприхотлив к качеству топлива, исключительно надёжен и тяговит — трёхтонный грузовик мог брать на борт ещё столько же груза и при этом отличался исключительной для заднеприводного автомобиля проходимостью.
В 1930-1940-е годы в СССР было посторено огромное количество модификаций на базе ЗиС-5: шасси использовались в качестве основы для пожарных машин, автобусов, бронеавтомобилей и военных специализированных установок. С 1933 по 1948 год на Заводе имени Сталина было выпущено более 570 тысяч грузовых машин всех модификций.