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22:59

Грузовик ЗиС времён Второй мировой продают по цене нового «ГАЗона»

В Санкт-Петербурге выставили на продажу ЗиС-5 1945 года выпуска

© avito.ru
Легендарный транспортный автомобиль Красной Армии времён Великой Отечественной войны — «трёхтонка» ЗиС-5 — появилась в продаже в Северной столице. За полностью комплектный грузовик с оригинальными деталями просят 2,1 миллиона рублей: в сравнимую сумму сейчас оценивается новый десятитонный бортовой «ГАЗон-NEXT» с удлинённой базой.

Автор объявления заявил, что ЗиС-5 сохранил родную раму довоенного выпуска, заводские мосты с механическим приводом тормозов, обшивку кабины, крылья и радиаторную решётку, изготовленные более семидесяти лет назад. Грузовик в отличном состоянии, принимает участие в парадах и съёмках исторических кинофильмов.

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Фото: avito.ru

Под капотом ЗиС-5 нижнеклапанный бензиновый двигатель объёмом 5550 кубических сантиметров, мощностью 73 лошадиные силы. Силовой агрегат неприхотлив к качеству топлива, исключительно надёжен и тяговит — трёхтонный грузовик мог брать на борт ещё столько же груза и при этом отличался исключительной для заднеприводного автомобиля проходимостью.

В 1930-1940-е годы в СССР было посторено огромное количество модификаций на базе ЗиС-5: шасси использовались в качестве основы для пожарных машин, автобусов, бронеавтомобилей и военных специализированных установок. С 1933 по 1948 год на Заводе имени Сталина было выпущено более 570 тысяч грузовых машин всех модификций.

Источники: Avito.ru