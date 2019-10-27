Грузовик ЗиС времён Второй мировой продают по цене нового «ГАЗона»

В 1930-1940-е годы в СССР было посторено огромное количество модификаций на базе ЗиС-5: шасси использовались в качестве основы для пожарных машин, автобусов, бронеавтомобилей и военных специализированных установок. С 1933 по 1948 год на Заводе имени Сталина было выпущено более 570 тысяч грузовых машин всех модификций.