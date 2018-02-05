Nissan построил гусеничный родстер

Компания Nissan официально представила прототип 370Zki, построенный на базе родстера 370Z. Модель получила гусеницы на ведущей, задней оси, а также лыжи на передней. Оборудование предоставлено фирмой American Track Truck, Inc.

Для того, чтобы заменить колеса родстера на гусеницы и лыжи, авторам проекта пришлось изменить точки крепления элементов подвески и поднять кузов на 76 миллиметров. При этом тормозные механизмы модели остались заводскими.

В движение Nissan 370Zki приводится при помощи стандартного двигатели V6 рабочим объемом 3,7 литра. Отдача агрегата составляет 332 лошадиные силы. Мотор сочетается с семиидапазонной автоматической коробкой передач.

Автомобиль также сохранил мягкий складной верх донора, который оснащен электрическим приводом.

На российском рынке Nissan 370Z официально не продается. В США цены на родстер начинаются с 41 820 долларов. У одноименного купе также есть Nismo-версия, двигатель которой развивает 350 лошадиных сил.