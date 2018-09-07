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16:48

Марка Zoyte привезла в Россию купеобразный кроссовер

Новинка будет доступна по цене от 1 150 000 рублей

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Китайская марка Zotye вывела на российский рынок новую модель — купеобразный кроссовер Coupa (на домашнем рынке машина продается под именем T600 Coupe). Новинка будет доступна в двух комплектациях, а ее минимальная цена составит 1 150 000 рублей.

Переднеприводный Zotye Coupa оснащается 1,5-литровым турбомотором, отдача которого составляет 143 лошадиные силы и 207 Нм крутящего момента. Двигатель сопряжен с пятиступенчатой механической коробкой передач или шестидапазонным «автоматом».

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В список оснащения начальной комплектации Exalted входят 18-дюймовые колесные диски, люк, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, запуск двигателя с кнопки, круиз-контроль, передние и задние парктроники, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система и камера заднего вида. В версии Royal (1 250 000 рублей), которая доступна только с «автоматом», кроссовер дополнительно комплектуется панорамным люком и датчиком света. В списке опций — беспроводная зарядка для смартфонов и система контроля давления в шинах.

Помимо Coupa, модельный ряд Zoyte в России включает в себя обычный T600. Кроссовер предлагается с 1,5- или 2,0-литровым турбомотором мощность 149 и 177 сил соответственно. Цена — от 849 990 рублей.

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