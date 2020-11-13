Продажи Zotye в России скатились до нуля. Но уходить бренд не собирается

Zotye представлен в России двумя кроссоверами: T600, который стоит от 971 тысячи рублей, и Coupa (от 1 189 600 рублей), причем оба внешне подозрительно напоминают Volkswagen Tiguan. В России сертифицированы автомобили белорусской сборки: производство налажено на заводе «Юнисон». Однако ранее в этом году появилась информация, что Zotye испытывает некие юридические трудности, из-за чего выпуск на «Юнисоне» был приостановлен.

Последние собранные экземпляры T600 дилеры забрали с предприятия еще летом этого года, а несколько Coupa и вовсе оказались под арестом. Белорусские журналисты выяснили, что они были заложены «по одному из дел как мера обеспечения».