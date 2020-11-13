Продажи Zotye в России скатились до нуля. Но уходить бренд не собирается

Zotye представлен в России двумя кроссоверами: T600, который стоит от 971 тысячи рублей, и Coupa (от 1 189 600 рублей), причем оба внешне подозрительно напоминают Volkswagen Tiguan. В России сертифицированы автомобили белорусской сборки: производство налажено на заводе «Юнисон». Однако ранее в этом году появилась информация, что Zotye испытывает некие юридические трудности, из-за чего выпуск на «Юнисоне» был приостановлен.
Последние собранные экземпляры T600 дилеры забрали с предприятия еще летом этого года, а несколько Coupa и вовсе оказались под арестом. Белорусские журналисты выяснили, что они были заложены «по одному из дел как мера обеспечения».
Zotye
Выходом из сложившегося положения мог бы стать импорт T600 и Coupa из КНР. Но, во-первых, для этого компании необходимо получить Одобрение типа транспортного средства на автомобили китайской сборки, а во-вторых, на домашнем рынке Zotye тоже не преуспевает, даже наоборот. По данным местных СМИ, в 2019 году акционеры бренда получили чистый убыток 11,2 миллиарда юаней, хотя давали прогноз на 6-9 миллиардов. Кроме того, у компании сложилась сомнительная репутация из-за «клонирования» автомобилей европейских и японских марок.
По собственно информации «Мотора», за десять месяцев 2020 года Zotye удалось продать в России 122 экземпляра T600: 18 — в январе, 13 — в феврале, 15 — в марте, 13 — в апреле, 12 — в мае, девять — в июне, 11 — в июле, 20 — в августе, 11 — в сентябре и ноль — в октябре. С Coupa дела обстоят еще хуже: всего 36 проданных машин, 18 из которых купили январе, две — в феврале, пять — в марте, две — в апреле, три — в мае, одну — в июне, ноль — в июле, четыре — в августе, одну — в сентябре и ноль — в октябре.
Несмотря на непростое положение, в российском офисе Zotye настроены позитивно. В разговоре с «Китайскими автомобилями» представитель бренда заявил, что Zotye не уходит из России. По его словам, они «продолжают работать и выполнять всю необходимую поддержку бренда, в том числе и гарантию, продавать остатки со складов и привозить запчасти». Результат в статистике продаж ожидается уже в ноябре, а возобновление поставок – в новом году.
Что же касается других китайских брендов, представленных на российском рынке, то они демонстрируют рост продаж. По данным Ассоциации европейского бизнеса, наибольшей популярностью пользуются автомобили Geely: в октябре было продано 2 016 штук (+119 процентов к результату октября 2019 года), а за десять месяцев – 11 757 штук (+62 процента). На втором месте по итогам прошлого месяца находится Haval (1 604 проданных машины в октябре и 13 251 – за январь октябрь, рост на 6 и 55 процентов соответственно). Замыкает тройку Chery: 1 490 проданных автомобилей в октябре (+120 процентов) и 7 855 – за десять месяцев (+60 процентов). Продажи Changan в октябре выросли на 92 процента, до 780 машин, а FAW – на 109 процентов, до 337 штук.