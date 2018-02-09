Китайские электрокары попадут в Россию через Белоруссию

Китайская компания Zotye представила два электромобиля, выпуск которых будет налажен на белорусском заводе «Юнисон». Это ситикар Zotye E200EV и седан Zotye Z500EV. Старт продаж моделей намечен на май текущего года. Позднее электрокары планируется поставлять в Россию.

Zotye E200EV (на главной картинке), который по габаритам и концепции небольшого городского автомобиля близок к Smart, оснащается двумя синхронными электромоторами. Их суммарная отдача — 83 лошадиные силы. Батареи емкостью 24,5 киловатт-часа должно хватить на 220 километров пробега.

Zotye Z500EV

Седан Zotye Z500EV укомплектован электромотором мощностью 129 лошадиных сил и 260 Нм крутящего момента. Запас хода — 250 километров. На разгон с нуля до «сотни» машина тратит 10 секунд. Максимальная скорость ограничена электроникой на 140 километрах в час.

Цена ситикара Zotye E200EV составит 17 тысяч долларов (примерно 990 тысяч рублей по текущему курсу), седана Z500EV — 21 тысячу (1 220 000 рублей).

Летом прошлого года Zoyte представила гибридную версию кроссовера SR9 — клона Porsche Macan. По замысле компании, такая машина будет быстрее всех модификаций «Макана», кроме Turbo. До 100 километров в час вседорожник сможет разгоняться за пять секунд.

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