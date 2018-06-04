Инцидент произошел во время парадного круга перед стартом гонки серии IndyCar

Пульс

Топ-менеджер GM разбил самый мощный Chevrolet Corvette

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4 июня 2018

Исполнительный вице-президент по развитию продуктов General Motors Марк Ройсс разбил пейс-кар Chevrolet Corvette ZR1. Инцидент произошел во время парадного круга перед стартом Гран-при Детройта серии IndyCar. Об этом сообщает Autoblog.

В одном из поворотов Ройсс не справился с управлением: машину занесло и она врезалась в бетонное ограждение трассы. Во время аварии никто не пострадал. Из-за разбросанных по треку деталей обвеса спорткара гонку пришлось отложить на 27 минут.

Видео с YouTube-канала TheRaceBird.

Chevrolet Corvette ZR1 укомплектован 765-сильным восьмицилиндровым двигателем 6.2 с механическим нагнетателем. Коробка — семиступенчатая «механика» или восьмидиапазонный «автомат». Разгон до 60 миль в час (96 километров в час) у купе занимает 2,85 секунды. Максимальная скорость — 338 километров в час.

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