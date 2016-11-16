Внедорожный Chevrolet Colorado оснастили подвеской с технологиями Формулы-1

Компания Chevrolet представила на автосалоне в Лос-Анджелесе внедорожную версию пикапа Colorado, которая получила название ZR2. Модель укомплектовали уникальной подвеской с технологиями, которые применяются в Формуле-1.

Разрабатывать подвеску для Colorado ZR2 автопроизводителю помогала канадская компания Multimatic. Для пикапа сделали специальные амортизаторы с золотниковыми клапанами. Аналогичные узлы используются, например, на болидах Формулы-1 и трековом купе Chevrolet Camaro Z/28.