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Новости
Опубликовано 16 ноября 2016, 14:17
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Внедорожный Chevrolet Colorado оснастили подвеской с технологиями Формулы-1

Пикап Chevrolet Colorado ZR2 получил подвеску с золотниковыми клапанами
Компания Chevrolet представила внедорожную версию пикапа Colorado, которая получила название ZR2. Модель получила подвеску с золотниковыми клапанами, которые используются, например, на автомобилях Формулы-1.
Внедорожный Chevrolet Colorado оснастили подвеской с технологиями Формулы-1
© Chevrolet
Александр Мирошкин

Компания Chevrolet представила на автосалоне в Лос-Анджелесе внедорожную версию пикапа Colorado, которая получила название ZR2. Модель укомплектовали уникальной подвеской с технологиями, которые применяются в Формуле-1.

Разрабатывать подвеску для Colorado ZR2 автопроизводителю помогала канадская компания Multimatic. Для пикапа сделали специальные амортизаторы с золотниковыми клапанами. Аналогичные узлы используются, например, на болидах Формулы-1 и трековом купе Chevrolet Camaro Z/28.

© Chevrolet

Два золотниковых клапана на амортизаторах призваны обеспечить комфортное передвижение по дорогам общего пользования. На бездорожье подключается третий клапан, обеспечивающий уникальные настройки подвески езды за пределами асфальта. У амортизаторов есть еще и клапан отбоя, который включается, когда ходы подвески достигают максимальных значений.

Внедорожный Chevrolet Colorado оснастили подвеской с технологиями Формулы-1

© Chevrolet

Пикап Chevrolet Colorado ZR2 оснащен системой подключаемого полного привода с возможностью блокировки переднего и заднего дифференциалов и понижающим рядом. Это позволяет водителю выбрать один из девяти вариатов работы: от заднеприводного до полноприводного с заблокированными дифференциалами впереди и сзади.

Внедорожный Chevrolet Colorado оснастили подвеской с технологиями Формулы-1

© Chevrolet

На выбор для ZR2 предлагаются два двигателя: 312-сильный бензиновый и 183-сильный дизельный. Первый сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. С какой коробкой работает мотор на «тяжелом топливе», в Chevrolet не уточнили. На других версиях модели этот дизель сочетается с шестиступенчатым «автоматом».

Внедорожный Chevrolet Colorado оснастили подвеской с технологиями Формулы-1

© Chevrolet

Помимо этого, Colorado ZR2 получил увеличенный дорожный просвет, расширенные колеи, чугунные рычаги подвески, 17-дюймовые колесные диски с внедорожными покрышками Goodyear Duratrac и дополнительную защиту нижней части кузова.

Когда начнутся продажи Chevrolet Colorado ZR2 и столько пикап будет стоить, не уточняется.

Автор:Александр Мирошкин
Теги:
#Chevrolet
#Colorado
#Пикапы