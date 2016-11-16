Внедорожный Chevrolet Colorado оснастили подвеской с технологиями Формулы-1

Внедорожный Chevrolet Colorado оснастили подвеской с технологиями Формулы-1Пикап Chevrolet Colorado ZR2 получил подвеску с золотниковыми клапанами
Компания Chevrolet представила на автосалоне в Лос-Анджелесе внедорожную версию пикапа Colorado, которая получила название ZR2. Модель укомплектовали уникальной подвеской с технологиями, которые применяются в Формуле-1.
Разрабатывать подвеску для Colorado ZR2 автопроизводителю помогала канадская компания Multimatic. Для пикапа сделали специальные амортизаторы с золотниковыми клапанами. Аналогичные узлы используются, например, на болидах Формулы-1 и трековом купе Chevrolet Camaro Z/28.
Два золотниковых клапана на амортизаторах призваны обеспечить комфортное передвижение по дорогам общего пользования. На бездорожье подключается третий клапан, обеспечивающий уникальные настройки подвески езды за пределами асфальта. У амортизаторов есть еще и клапан отбоя, который включается, когда ходы подвески достигают максимальных значений.
Пикап Chevrolet Colorado ZR2 оснащен системой подключаемого полного привода с возможностью блокировки переднего и заднего дифференциалов и понижающим рядом. Это позволяет водителю выбрать один из девяти вариатов работы: от заднеприводного до полноприводного с заблокированными дифференциалами впереди и сзади.
На выбор для ZR2 предлагаются два двигателя: 312-сильный бензиновый и 183-сильный дизельный. Первый сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. С какой коробкой работает мотор на «тяжелом топливе», в Chevrolet не уточнили. На других версиях модели этот дизель сочетается с шестиступенчатым «автоматом».
Помимо этого, Colorado ZR2 получил увеличенный дорожный просвет, расширенные колеи, чугунные рычаги подвески, 17-дюймовые колесные диски с внедорожными покрышками Goodyear Duratrac и дополнительную защиту нижней части кузова.
Когда начнутся продажи Chevrolet Colorado ZR2 и столько пикап будет стоить, не уточняется.