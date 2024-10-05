Марк Цукерберг удивил ответом на вопрос о повседневном автомобиле

Один из богатейших людей США дал понять: он по-прежнему любит порулить

Марк Цукерберг удивил ответом на вопрос о повседневном автомобиле. Основатель одной из самых раскрученных социальных сетей ответил на вопрос подписчика, на чём он ездит каждый день. Оказалось, что в последнее время основной машиной является суперседан Cadillac CT5-Blackwing. Марк Цукерберг добавил, что иногда пользуется другими автомобилями, что неудивительно для персоны с состоянием более 200 миллиардов долларов.