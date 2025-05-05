Три десятка «китайцев»

Что нового приготовил китайский автопром к автосалону в Шанхае

Новинки автосалона в Шанхае. Экономисты говорят, что у Китая проблемы — и по всей видимости, они правы, но... по автопрому этого и не скажешь. В прошлом году заводы выпустили рекордные 31,4 миллиона автомобилей. Из них 5,86 миллиона отправились на экспорт — рост почти на 20% по сравнению с прошлым годом! То, что местная автопромышленность процветает, было видно и по автосалону в Шанхае, прошедшему на прошлой неделе. Китайские бренды представили под тридцать новых моделей — это не считая концепт-каров! Редакция «Мотора» собрала всё самое важное в нижеследующей галерее.