Репортаж
Опубликовано 05 мая 2025, 07:04

Три десятка «китайцев»

Что нового приготовил китайский автопром к автосалону в Шанхае
Новинки автосалона в Шанхае. Экономисты говорят, что у Китая проблемы — и по всей видимости, они правы, но... по автопрому этого и не скажешь. В прошлом году заводы выпустили рекордные 31,4 миллиона автомобилей. Из них 5,86 миллиона отправились на экспорт — рост почти на 20% по сравнению с прошлым годом! То, что местная автопромышленность процветает, было видно и по автосалону в Шанхае, прошедшему на прошлой неделе. Китайские бренды представили под тридцать новых моделей — это не считая концепт-каров! Редакция «Мотора» собрала всё самое важное в нижеследующей галерее.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

На стенде корпорации Chery мы насчитали десяток новинок под разными суббрендами. Заметнее всех был новый флагман марки, Chery Tiggo 9L — здоровенный кроссовер длиной 5010 мм, с колёсной базой ровно в 3000 мм. И хотя от уже знакомого Tiggo 9 он отличается лишь одной буквой, это совершенно иной автомобиль: брутальными очертаниями он напоминает одновременно Тойоту Land Cruiser и GAC Trumpchi GS8, а оптикой с H-образными ходовыми огнями — электромобиль GAC Aion V. Логотип «Chery» в решётке радиатора прикрыт прозрачной панелью и загорается вместе с ходовыми огнями.

© Ефим Репин