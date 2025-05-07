Китайский эксклюзив: новинки для КНР

Эти модели мировых компаний вряд ли появятся за пределами Поднебесной

Китайский рынок остаётся важнейшим для многих автопроизводителей. Поэтому известные всему миру фирмы не только предлагают здесь свои самые свежие новинки, но и создают особые машины специально для одной страны. На Шанхайском автосалоне был представлен целый ряд автомобилей, разработанных японскими и немецкими брендами в рамках совместных предприятий с местными партнёрами. Более того, некоторые из подобных творений на деле являются всего лишь перелицованными «китайцами»! Естественно, в большинстве своём это электрокары, но не только. Редакция «Мотора» решила собрать в отдельную галерею все новинки от иностранных брендов, которые мы встретили на выставке.