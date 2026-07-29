5,3 метра страха для BMW: кроссовер-гигант Audi Q9 вышел на рынок

Audi представила самый большой кроссовер в истории марки. Компания Audi официально представила свой самый амбициозный проект последних лет — флагманский полноразмерный кроссовер Q9. Созданный специально для удовлетворения запросов американского рынка, новый 5,3-метровый гигант бросил вызов признанным «мастодонтам» вроде Mercedes-Benz GLS и BMW X7. Журнал Motor изучил все детали новинки: от дизайна и салона с атмосферой бизнес-джета до инновационных систем освещения и технической начинки, которая позволяет водителю отпустить руль на трассе. Подробности – в фоторепортаже.