Как Гран-при Абу-Даби завершил еще одну эру Формулы-1

Оценки «Мотора»

На этот раз мы не только ставим оценку за этап, но и выводим среднее арифметическое по итогам всего сезона.

4/5, средняя 4,58

Льюис Хэмилтон

В финале сезона чемпион расслабился, но не сказать, что не имел на это права.

4/5, средняя 3,47

Валттери Боттас

Победителям принято ставить пятерки, но Валттери, будем честны, проехал как обычно. Что отражает и общая оценка за сезон – совсем не на уровне топ-пилота.

5/5, средняя 4,58

Себастьян Феттель

В этом сезоне Себастьян ошибался и упускал шансы, но до титула не дотянулся скорее из-за невезения и недостаточной скорости машины. А если верить нашей статистике, то старался он не хуже Льюиса.

3/5, средняя 3,40

Кими Райкконен

Очередная никакущая гонка от никакущего финна. В этом сезоне Кими выглядел даже хуже Боттаса, и итоговый балл это вполне иллюстрирует.

Б/О, средняя 4,61

Даниэль Риккардо

Фантастическая коллекция подиумов в середине сезона – залог высокой суммарной оценки. И пусть под конец сезона австралиец смотрелся не так бодро, а в финале сошел и-за гидравлики, накопленного импульса ему хватило. Хватит ли на следующий год?

4/5, средняя 4,53

Макс Ферстаппен

Макс, напротив, разогнался именно к последним гонкам, хотя в Абу-Даби мы ждали от него фирменного боевого обгона Райкконена. Любопытный факт: оба гонщика, выступавшие на машине RB13, получили оценки только за 13 гонок. Unlucky for some?

1/5, средняя 3,29

Лэнс Стролл

Несколько ярких гонок в середине сезона (и подиум!) натянули оценку Лэнса на троечку с плюсом, но по общему впечатлению он скорее заслуживает того, что получил за Абу-Даби.

5/5, средняя 4,0

Фелипе Масса

На этот раз удержать Алонсо не удалось, но последняя гонка ветерана все равно была хороша. Да и твердая четверка за сезон – недурно для пенсионера.

2/5, средняя 4,20

Пьер Гасли

Мы выдали многовато авансов брошенному в пекло французу – но, похоже, зря. Впрочем, хочется ошибаться.

2/5, средняя 3,0

Брендон Хартли

Хартли вообще получил оценки всего за две гонки, и в среднем вышла троечка. Определенно, ему еще есть что доказывать.

4/5, средняя 4,22

Серхио Перес

Как и Льюис Хэмилтон, пилоты Force India всего достигли досрочно – может, поэтому под конец расслабились. Но сезон провели сильный.

4/5, средняя 4,33

Эстебан Окон

По сумме впечатлений молодой француз был чуть сильнее авторитетного напарника – и статистика это очень даже подтверждает.

5/5, средняя 3,93

Нико Хюлькенберг

Финальную гонку Нико провел так, как и подобает лидеру заводской команды. Но сезон в целом получился ниже ожиданий – на четверку с хвостиком.

Б/О, средняя 4,19

Карлос Сайнс

По сумме выступлений в Toro Rosso и Renault испанец выглядел неплохо. Но не весь год выдался для Карлоса успешным и безошибочным – так считаем и мы, и статистика.

5/5, средняя 4,66

Фернандо Алонсо

Вы же ждали этого, да? Вот цифровое доказательство того, что Фернандо – до сих пор лучший гонщик чемпионата, и никакой «Хонде» это не испортить.

4/5, средняя 3,25

Стоффель Вандорн

Последнюю гонку Стоффель провел серенько – говорит, что с самого начала в машине что-то сломалось и пропал держак. Но и за весь сезон он сумел блеснуть на фоне звездного напарника лишь пару раз. Хотя в этом случае математика все-таки расходится с субъективным впечатлением – не настолько плох был бельгиец.

5/5, средняя 3,93

Роман Грожан

Пятерка – за единственную борьбу во всей гонке. Что же до сезона в целом, то на статус лидера команды Роман не наработал. Слишком много жалоб, слишком мало результатов.

3/5, средняя 3,56

Кевин Магнуссен

Ошибка в третьем повороте разрушила Кевину гонку, а он сам себе – репутацию по ходу этого года. Самый нелюбимый гонщик в паддоке по этому поводу не парится, но ведь и с цифрами не поспоришь! Так себе сезончик.

5/5, средняя 3,76

Паскаль Верляйн

Напоследок немец выдал шикарнейшую гонку, только это уже не важно: скорее всего, место боевого пилота ему в следующем году не достанется. Провалов в этом сезоне было многовато – это сказалось и на нашем среднем балле и, видимо, на желании команд обеспечивать Паскаля работой.

3/5, средняя 3,12

Маркус Эрикссон

В отличие от напарника, Маркус все еще сохраняет шансы остаться в Sauber. Стоит ли, с такими оценками?

Итоги гонки