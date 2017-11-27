Как Гран-при Абу-Даби завершил еще одну эру Формулы-1

Запомните этот моментКак Гран-при Абу-Даби завершил еще одну эру Формулы-1
Спустя секунду после финиша небо над Яс-Мариной взорвалось тысячами огней, которые наверняка были видны даже на маленькой планетке в окрестностях Бетельгейзе. Кажется, организаторы дочиста выгребли все китайские склады с пиротехникой, чтобы устроить самый яркий финал в истории чемпионата. Да и пилоты не скупились на «пончики» перед трибунами и прочие спецэффекты. Похвально, вот только гонку это не спасло: сезон, который весной-летом заставлял особо эмоциональных поклонников рыдать в подушку от восторга, сломался после августовского перерыва – да так и не починился обратно.
Спустя секунду после финиша небо над Яс-Мариной взорвалось тысячами огней, которые наверняка были видны даже на маленькой планетке в окрестностях Бетельгейзе. Кажется, организаторы дочиста выгребли все китайские склады с пиротехникой, чтобы устроить самый яркий финал в истории чемпионата. Да и пилоты не скупились на «пончики» перед трибунами и прочие спецэффекты. Похвально, вот только гонку это не спасло: сезон, который весной-летом заставлял особо эмоциональных поклонников рыдать в подушку от восторга, сломался после августовского перерыва – да так и не починился обратно.
Вместо наблюдения за воскресной процессией вы могли заняться куда более увлекательными делами: вынести мусор, пересчитать все окна в доме напротив или – гулять так гулять – посмотреть на ютубе, как кто-то готовит гамбургер, а потом его ест. В любом случае, это была последняя гонка Формулы-1 в том виде, в котором мы ее знаем, а вот хорошие это новости или плохие – пока решительно непонятно. «Мотор» делает главные выводы после Гран-при Абу-Даби, подводит итоги сезона и смахивает пыль с редакционного хрустального шара.
Бесполезно спорить с Mercedes
Да, они просто взяли и напоследок всех раскатали. До пары серебристых машин и близко не смогли дотянуться ни окрыленный бразильской победой Феттель, ни голодный Ферстаппен с (вроде бы) выкрученным в режим максимальной мощности двигателем. Правда, и в Mercedes движки уже особо не берегли, и это самый тревожный сигнал для соперников: в финале, когда не было смысла придерживать коней, W08 оказалась на голову сильнее всех. Даже на не самой подходящей для нее трассе.
Между прочим, Льюис Хэмилтон, вслед за Фанхио и Шумахером, стал третьим гонщиком в истории, который набирал очки в каждой гонке своего чемпионского сезона. И единственным, у кого этих гонок в сезоне было 20.
Что может измениться в следующем сезоне? Многое. С Red Bull все более-менее понятно: успех будет зависеть от прогресса Renault, а лакмусовой бумажкой станет McLaren. Если сразу две команды, считающие свои шасси лучшими во Вселенной, окажутся близки, но уступят лидерам – значит, дело и впрямь в силовой установке. Наверное.
А вот для Ferrari нынешний сезон мог оказаться зенитом, ведь скорость SF70H – во многом заслуга революционной концепции, заложенной еще Джеймсом Эллисоном. И, судя по всему, нынешние главные технари итальянцев Маттиа Бинотто и Симоне Реста не очень понимают, как ее правильно развивать. Такое уже было, когда Эллисон придумал быстрый, но «тупиковый» Lotus E31 с передним выхлопом, на котором Виталий Петров взял свой единственный подиум в Формуле-1 – возможно, история повторяется и сейчас.
С другой стороны, Джеймс теперь работает в Mercedes, и уже точно известно, что «стрела» для следующего года будет совсем другой: без лимузинной колесной базы, зато с более агрессивным наклоном шасси, в стиле Red Bull. Исходов, как вы понимаете, может быть два. Либо «серебристые» начнут всех рвать еще и на противных им тесных трассах, либо что-то пойдет не так. И на это «не так» мы, как нормальные поклонники спорта, надеемся.
Финны просиживают штаны
Победа Боттаса не должна обманывать ни его болельщиков (есть они тут?), ни самого Валттери. Льюис Хэмилтон провел уикенд на плохо скрываемом расслабоне, ошибся в квалификации, но в гонке все равно едва не обогнал напарника. А теперь следите за руками: британец хвалит финна и говорит, что выкладывался на протяжении всей дистанции, но не смог ничего поделать. А еще он говорит, что из-за сочетания аэродинамики новых машин и конфигурации трассы в Абу-Даби надо «везти» сопернику как минимум 1,4 секунды с круга, чтобы иметь шансы на успешную атаку. И да, в какой-то момент эта атака почти состоялась. Вывод настолько очевиден, что его даже не стоит произносить вслух.
Специфика трассы спасла от унижения и второго финна: если бы Яс-Марина не была так жестока к тем, кто пытается преследовать соперников, Кими Райкконен вряд ли бы удержал Макса Ферстаппена. А так он всего лишь проиграл напарнику почти полминуты на финише. Понятно, что невозмутимому Кими (да и Валлтери тоже) наплевать на то, что мы про них говорим. Но если в следующем сезоне расслоение команд останется таким же серьезным, интриге можно будет сразу петь заупокойную – борьбы хотя бы внутри топовых коллективов не предвидится. Чувствуете, насколько полезен был Формуле-1 «скучный чемпион» Росберг?
Халк – тащить
Нико Хюлькенберг был не слишком заметен в этом сезоне. Отчасти – из-за скорости машины, а отчасти потому, что не блистать на фоне Джолиона Палмера может только Джолион Палмер. Иными словами, преимущество над британцем мы воспринимали как должное, а прыжков выше головы Нико особо не совершал. Дошло до того, что немца начал сходу опережать перешедший в Renault Карлос Сайнс – но теперь кажется, что делал он это скорее с перепуга. Сам же Халк в решающий момент сумел собраться и выдать потрясающую гонку – пожалуй, только ради него (и плясок Стролла с Грожаном) вообще стоило включать трансляцию из Абу-Даби.
Несмотря на пять секунд штрафа, несмотря на заминку на пит-стопе, Нико оказался лучшим из остальных и привел свою машину туда, где заводской команде Renault следует регулярно оказываться в следующем сезоне – сразу позади тройки лидеров и впереди всех частников из середины пелотона. Понятно, почему в Force India возмущаются слишком мягким наказанием: действительно, если бы Халк вернул Чеко Пересу позицию, отыгранную за счет срезки поворота, он бы потерял гораздо больше пяти секунд – и вообще не факт, что смог бы пройти мексиканца. Потому что Абу-Даби и аэродинамика. Но и спорить с тем, что желтые машины в этот раз были быстрее розовых, тоже бессмысленно. Шестое место Хюлькенберга на финише принесло его команде аналогичную позицию в Кубке конструкторов – и, несомненно, Renault заслужила ее больше, чем Toro Rosso.
В новый сезон – с новыми аутсайдерами
У Toro Rosso в концовке сезона плохо абсолютно все, а будет еще хуже. Пьер Гасли и Брендон Хартли пока просто не понимают, где они, кто они и что им делать, а равная борьба с пилотами Sauber – явно не максимум для шасси STR12. Да-да, того самого, на котором Карлос Сайнс взял четвертое место в Сингапуре. И вот расклад на следующий сезон: мутная пара пилотов и мотор Honda против «Заубера», который впервые за четыре года построит действительно новую машину, и получит от Ferrari актуальный мотор и всяческую поддержку. А заодно – одного-двух перспективных гонщиков. Кажется, исход этой борьбы уже ясен: итальянская команда рискует вернуться к своим историческим корням и превратиться обратно в Minardi.
Видимо, в Toro Rosso и сами начинают осознавать мрачность собственных перспектив: после финиша команда опубликовала пару твитов с теплыми словами в адрес Квята и Сайнса. Или это все-таки вежливость и благодарность?
Но «телята» могут оказаться не одиноки: к соревнованиям по скоростному спуску на дно вполне способна присоединиться и Williams. Лэнса Стролла, похоже, пора вычеркивать – борьба с Грожаном была хороша, но канадец умудрился израсходовать четыре (!!!) комплекта шин, да и вообще весь уикенд проигрывал Фелипе Массе просто неприличное количество времени. Но Масса уходит, а на его место, скорее всего, приходит Роберт Кубица. И при всей искренней симпатии к поляку, пока никто не знает, справится ли он с этой работой – история больше пахнет маркетингом, чем спортом.
На случай, если Роберт не вытянет, нужен сильный резервист, и почему бы им не оказаться молодому, быстрому и технически подкованному Сергею Сироткину? В среду россиянин проведет с командой шинные тесты, причем в один день с ним будет работать и Кубица – без прямых сравнений не обойтись. Давайте пока просто понадеемся на лучшее: к следующему сезону Падди Лоу, бывший техдиректор Mercedes, вполне способен подготовить хорошую машину. Но без хотя бы одного быстрого гонщика она будет бесполезна.
Мы (не) ждем перемен
Пока Валттери Боттас стоял на непривычной для себя центральной ступени пьедестала, над его головой творилась история: прямо во время церемонии награждения Формула-1 сменила логотип. Видите ли, новые владельцы посчитали болельщиков идиотами, не способными разглядеть единичку в пустом пространстве между буквой F и красным шлейфом, и затеяли революцию. Разумеется, новый вариант был моментально воспринят в штыки, но не потому, что оказался плохим – нормальный он, все быстро привыкнут. Просто Liberty решила починить то, что не было сломано, имея ворох более насущных проблем.
я выбрал вместо рекламы.
Волна ненависти,которую Формула-1 и Liberty получают прямо сейчас
Медовый месяц закончился: спустя год после смены власти аудитория уже не радуется ей, а критикует – и есть за что. Внешний вид новых машин оказался испорчен «плавниками» и Т-крыльями, сезон сдулся на середине, а в следующем году нас ждут такие мерзкие вещи, как система Halo и ограничение в три двигателя на сезон. Иными словами, машины станут еще страшнее, а фестиваль технических штрафов заиграет новыми гранями абсурда.
Но есть и позитив: всю телевизионную графику радикально обновят, Формула-1 широко развернется в соцсетях и наконец-то получит интернет-трансляции, окологоночные шоу станут еще ярче, а Pirelli выкатит линейку из семи «сухих» составов, которые будут значительно мягче нынешних. А значит, вернется все, за что мы любили прошлый сезон: разнообразие тактических схем с двумя-тремя пит-стопами, обилие обгонов и тот неописуемый кавардак, в котором порой так интересно разбираться. Но главное – гонки точно будут. А пока запомните этот момент, чтобы ровно через год сказать: «Раньше было лучше». А лучше – не сказать. Увидимся!
Гран-при Абу-Даби, который вы не видели
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
В паддоке был замечен потенциальный дуэт будущего: сыновья Фелипе Массы и Роба Смедли, гоночного инженера бразильца времен Ferrari.
Оценки «Мотора»
На этот раз мы не только ставим оценку за этап, но и выводим среднее арифметическое по итогам всего сезона.
4/5, средняя 4,58
Льюис Хэмилтон
В финале сезона чемпион расслабился, но не сказать, что не имел на это права.
4/5, средняя 3,47
Валттери Боттас
Победителям принято ставить пятерки, но Валттери, будем честны, проехал как обычно. Что отражает и общая оценка за сезон – совсем не на уровне топ-пилота.
5/5, средняя 4,58
Себастьян Феттель
В этом сезоне Себастьян ошибался и упускал шансы, но до титула не дотянулся скорее из-за невезения и недостаточной скорости машины. А если верить нашей статистике, то старался он не хуже Льюиса.
3/5, средняя 3,40
Кими Райкконен
Очередная никакущая гонка от никакущего финна. В этом сезоне Кими выглядел даже хуже Боттаса, и итоговый балл это вполне иллюстрирует.
Б/О, средняя 4,61
Даниэль Риккардо
Фантастическая коллекция подиумов в середине сезона – залог высокой суммарной оценки. И пусть под конец сезона австралиец смотрелся не так бодро, а в финале сошел и-за гидравлики, накопленного импульса ему хватило. Хватит ли на следующий год?
4/5, средняя 4,53
Макс Ферстаппен
Макс, напротив, разогнался именно к последним гонкам, хотя в Абу-Даби мы ждали от него фирменного боевого обгона Райкконена. Любопытный факт: оба гонщика, выступавшие на машине RB13, получили оценки только за 13 гонок. Unlucky for some?
1/5, средняя 3,29
Лэнс Стролл
Несколько ярких гонок в середине сезона (и подиум!) натянули оценку Лэнса на троечку с плюсом, но по общему впечатлению он скорее заслуживает того, что получил за Абу-Даби.
5/5, средняя 4,0
Фелипе Масса
На этот раз удержать Алонсо не удалось, но последняя гонка ветерана все равно была хороша. Да и твердая четверка за сезон – недурно для пенсионера.
2/5, средняя 4,20
Пьер Гасли
Мы выдали многовато авансов брошенному в пекло французу – но, похоже, зря. Впрочем, хочется ошибаться.
2/5, средняя 3,0
Брендон Хартли
Хартли вообще получил оценки всего за две гонки, и в среднем вышла троечка. Определенно, ему еще есть что доказывать.
4/5, средняя 4,22
Серхио Перес
Как и Льюис Хэмилтон, пилоты Force India всего достигли досрочно – может, поэтому под конец расслабились. Но сезон провели сильный.
4/5, средняя 4,33
Эстебан Окон
По сумме впечатлений молодой француз был чуть сильнее авторитетного напарника – и статистика это очень даже подтверждает.
5/5, средняя 3,93
Нико Хюлькенберг
Финальную гонку Нико провел так, как и подобает лидеру заводской команды. Но сезон в целом получился ниже ожиданий – на четверку с хвостиком.
Б/О, средняя 4,19
Карлос Сайнс
По сумме выступлений в Toro Rosso и Renault испанец выглядел неплохо. Но не весь год выдался для Карлоса успешным и безошибочным – так считаем и мы, и статистика.
5/5, средняя 4,66
Фернандо Алонсо
Вы же ждали этого, да? Вот цифровое доказательство того, что Фернандо – до сих пор лучший гонщик чемпионата, и никакой «Хонде» это не испортить.
4/5, средняя 3,25
Стоффель Вандорн
Последнюю гонку Стоффель провел серенько – говорит, что с самого начала в машине что-то сломалось и пропал держак. Но и за весь сезон он сумел блеснуть на фоне звездного напарника лишь пару раз. Хотя в этом случае математика все-таки расходится с субъективным впечатлением – не настолько плох был бельгиец.
5/5, средняя 3,93
Роман Грожан
Пятерка – за единственную борьбу во всей гонке. Что же до сезона в целом, то на статус лидера команды Роман не наработал. Слишком много жалоб, слишком мало результатов.
3/5, средняя 3,56
Кевин Магнуссен
Ошибка в третьем повороте разрушила Кевину гонку, а он сам себе – репутацию по ходу этого года. Самый нелюбимый гонщик в паддоке по этому поводу не парится, но ведь и с цифрами не поспоришь! Так себе сезончик.
5/5, средняя 3,76
Паскаль Верляйн
Напоследок немец выдал шикарнейшую гонку, только это уже не важно: скорее всего, место боевого пилота ему в следующем году не достанется. Провалов в этом сезоне было многовато – это сказалось и на нашем среднем балле и, видимо, на желании команд обеспечивать Паскаля работой.
3/5, средняя 3,12
Маркус Эрикссон
В отличие от напарника, Маркус все еще сохраняет шансы остаться в Sauber. Стоит ли, с такими оценками?
Итоги гонки
|Позиция
|Пилот
|Команда
|1.
|Валттери Боттас
|Mercedes
|2.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|3.
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|4.
|Кими Райкконен
|Ferrari
|5.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|6.
|Нико Хюлькенберг
|Renault
|7.
|Серхио Перес
|Force India
|8.
|Эстебан Окон
|Force India
|9.
|Фернандо Алонсо
|McLaren
|10.
|Фелипе Масса
|Williams
|11.
|Роман Грожан
|Haas
|12.
|Стоффель Вандорн
|McLaren
|13.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|14.
|Паскаль Верляйн
|Sauber
|15.
|Брендон Хартли
|Toro Rosso
|16.
|Пьер Гасли
|Toro Rosso
|17.
|Маркус Эрикссон
|Sauber
|18.
|Лэнс Стролл
|Williams
Личный зачет
|Позиция
|Пилот
|Команда
|Очки
|1.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|363
|2.
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|317
|3.
|Валттери Боттас
|Mercedes
|305
|4.
|Кими Райкконен
|Ferrari
|205
|5.
|Даниэль Риккардо
|Red Bull
|200
|6.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|168
|7.
|Серхио Перес
|Force India
|100
|8.
|Эстебан Окон
|Force India
|87
|9.
|Карлос Сайнс
|Renault
|54
|10.
|Нико Хюлькенберг
|Renault
|43
|11.
|Фелипе Масса
|Williams
|43
|12.
|Лэнс Стролл
|Williams
|40
|13.
|Роман Грожан
|Haas
|28
|14.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|19
|15.
|Фернандо Алонсо
|McLaren
|15
|16.
|Стоффель Вандорн
|McLaren
|13
|17.
|Джолион Палмер
|Renault
|8
|18.
|Паскаль Верляйн
|Sauber
|5
|19.
|Даниил Квят
|Toro Rosso
|5
|20.
|Маркус Эрикссон
|Sauber
|0
|21.
|Пьер Гасли
|Toro Rosso
|0
|22.
|Антонио Джовинацци
|Sauber
|0
|23.
|Брендон Хартли
|Toro Rosso
|0
Кубок конструкторов
|Позиция
|Команда
|Очки
|1.
|Mercedes
|668
|2.
|Ferrari
|522
|3.
|Red Bull Racing
|368
|4.
|Force India
|187
|5.
|Williams
|83
|6.
|Renault
|57
|7.
|Toro Rosso
|53
|8.
|Haas
|47
|9.
|McLaren
|30
|10.
|Sauber
|5