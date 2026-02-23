Audi RS5 превратилась в гибрид и стала злее BMW M3

Audi сделал из RS5 первый в мире серийник c электромеханической расдачей тяги. Спортивное подразделение Audi Sport GmbH совершило революцию: новые лифтбэк и универсал RS5 впервые получили подзаряжаемую гибридную систему. Бензоэлектрическая связка V6 2.9 и электромотора выдает 639 л.с., оставляя позади главного конкурента BMW M3 Competition. Немцы раскрыли все подробности о «заряженных» пятидверках — от невероятной динамики до первых в мире планетарных механизмов в трансмиссии, подробнее о спорткарах – в фоторепортаже журнала Motor.