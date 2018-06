Оцифровать. Электрифицировать

Даже в самолете привычное «курица или рыба» ощущается каким-никаким выбором. Но если хочешь дорогой, дизайнерский кроссовер, то выбирать между BMW X6 и Mercedes GLE Coupe — как-то… Знаем-знаем, в реальной жизни люди редко мечутся между «Мерседесом» и BMW. И что других стильных асфальтовых кроссоверов хватает, мы тоже помним. Но раз уж непрактичность (в данном случае в виде купированного багажника) вошла в моду как особый вид роскоши, то и выбора хочется пошире. Эй там, в Ингольштадте! Долго нам еще ждать?!

Действительно, Q8 ждали. Это технически он, возможно, лишь дополнительная модель, которую можно собрать из премиального конструктора на платформе MLB (на ней уже стоят достойные проходимцы от «Туарега» до неистового Lambo Urus). Но идеологически — точное заполнение пустующей ниши. Ну или нас так тщательно убедили, что эта ниша существует. Даже начинаешь подозревать, что превосходный Audi Q7 выглядит таким бесформенным и невыразительным, потому что он и задумывался как половина диптиха — практичная, хозяйственная, комфортная.

«Хозяйственный» Q7? Придут же глупости в голову, отяжеленную джетлагом — пятью часами разницы во времени с китайским Шэньчжэнем, где Q8 впервые показали публике. Мы ждали чего-то роскошно-избыточного, как первый мягкий знак в устоявшемся написании «Шэньчжэнь». Во-первых, в русском языке между буквами «н» и «ч» его не ставят, во-вторых, на произношение он никак не влияет. А эти «шэ» и «жэ» вообще — как издевательская пародия на бунтарские «жы» и «шы».

Так что там диптих? Получит ли спокойный Q7 пижонское альтер-эго? Терпение, мы же в Китае! Фантастическое шоу студии Sila Sveta, выступление суперпопулярной певицы Daya (хит Don’t let me down звучит из каждого утюга по любую сторону любого океана), салют, приветственные речи… Когда Q8 наконец-то выезжает на подиум, публика разогрета до состояния цепной ядерной реакции!

Минуточку! Это вот он и есть, дизайнерский кроссовер Audi, который мы провожаем в поход против X6 и GLE Coupe, а заодно Range Rover Sport? Так, и где же низкая куполообразная крыша? Или длинный капот, как на Maserati Levante? Где вообще тот внедорожный A7, на который мы надеялись?

1/3 2/3 3/3 Дизайн A6, A7 и Q8 разрабатывали одновременно. Облик всех трех автомобилей был утвержден к концу 2014 года. Максимальный размер шин — 285/40 R22. Штатная резина — не просто асфальтовая, а откровенно спортивная Hankook Ventus S1 evo3 SUV.

Профиль Q8 напоминает увеличенный Q3. Силуэт какой-то «переднеприводный», с тяжелым передним свесом и растянутым объемом салона. Как же так? Раз уж в Ингольштадте нет Друзя, на вопросы знатоков отвечает Марк Лихте, главный дизайнер Audi. Оказывается, прямая, с характерным наклоном задняя стойка отсылает нас к классическому купе Quattro. Извините, сходства сразу не приметили. А вот контрастный цвет окантовки радиаторной решетки — классная идея. Окраска Dragon Orange (еще один реверанс в сторону Китая) отлично сочетается с матовым серым. Цвет контрастных элементов можно выбрать из нескольких вариантов, а можно своими руками испортить весь эффект и заказать их в цвет кузова.

Что касается переднего свеса, то в строгом смысле (от оси переднего колеса до кончика бампера) он тот же, что на Q7, то есть, на минуточку, почти метр! А ведь Q8 на 6 см короче, поэтому «нос» выглядит таким тяжелым. Впрочем, положение поправили, увеличив размер колес и, соответственно, арок. В них теперь помещается обувка диаметром до 22 дюймов.

Боковые окна избавлены от рамок, над колесными арками играют мускулами эффектные выштамповки. И опять на алюминиевых крыльях эти острые, как на бумажном оригами, ребра — технологическая визитная карточка группы Volkswagen. Осторожно интересуюсь у Лихте, сами дизайнеры их так любят, или им сверху рекомендовано показывать возможности передового формовочного оборудования. «Всё наоборот!», — улыбается Марк — «Это мы всякий раз ставим технологам сложные задачи».

Диодная оптика с бегущими огнями поворотников завораживает. Увы, водитель видит это световое шоу реже всех. В этом парадоксе дизайнеры разглядели отличную возможность: баловаться режимами работы светотехники можно через приложение для смартфона.

Ну а самая большая удача дизайнеров состоит в том, что даже в близи Q8 не ощущается огромным и грузным. А ведь он и правда очень большой! Q8 длиннее X6 и GLE Coupe почти на 10 см, хотя по высоте укладывается как раз в двухсантиметровый зазор между ними. Ну и ширина в два метра заставляет кроссовер выглядеть более приземистым.

Интерьер — лаконичный и стильный. В этот раз дизайнеры не стали растягивать диагональ экрана до размеров плазменной панели в спортбаре. Основной дисплей — 10,1-дюймовый, под ним второй, диагональю 8,6 дюйма. На него, в виртуальную реальность, переехали практически все органы управления. Попадать по нарисованным кнопкам будет легко: кисть удобно класть на селектор автомата (его форму для этого и рассчитывали). А не нарисованных клавиш почти не осталось — даже пульт заднего климат-контроля и кнопка «аварийки» — сенсорные. Самый большой экран в салоне — 12,3 дюймовая панель приборов. У нее два основных стиля, а еще один, спортивный, можно заказать за доплату. Это вызывает странную смесь возмущения с восхищением. Среди опций — 4-зонный климат с системой очистки воздуха, сиденья с вентиляцией и массажем, матричные светодиодные фары («в базе» — обычные диоды) и система имитации трехмерного вида на автомобиль снаружи.

Спинки задних сидений состоят не из двух частей, а из трех. Это позволяет перевозить длинномеры в 4-местной конфигурации салона, пожертвовав лишь маленькой средней секцией. Кроме того, части заднего сиденья можно отдельно сдвигать вперед, отдавая больше места багажу. Если же сложить весь задний ряд, объем достигнет 1755 л.

От ходовой части сюрпризов мы не ждали: при всей тяге к новизне даже флагманский кроссовер Audi обязан соблюдать субординацию и не лезть поперед Cayenne и Urus в пекло. Но все, что нужно, здесь есть. В базе — пружинная подвеска и адаптивные амортизаторы. Пневматика и подруливающая задняя ось (как и на новой А6, задние колеса отклоняются на угол до 5°) — за доплату. Другие кроссоверы платформы MLB с тем же набором опций оснащаются еще и активными стабилизаторами поперечной устойчивости, но о такой системе для Q8 инженеры загадочно отвечают «пока не можем подтвердить». Уж не активную ли подвеску, как на Audi A8, готовят к запуску? Узнаем в третьем квартале, когда начнутся продажи.

О двигателях на презентации не сказали ни слова. Возможно, потому что дизельные модификации (V6 3.0, 231 и 286 л.с.) для Китая не слишком актуальны, а бензиновая трехлитровая «шестерка» (340 л.с.) выйдет на рынок только в следующем году. В отличие от моторов того же объема и мощности на новом «Туареге», все двигатели Q8 оснащены стартером-генератором и работают в режиме «умеренного гибрида»: система старт-стоп глушит мотор на скорости менее 22 км/ч. Разумеется, все это возможно благодаря переходу на 48-вольтовую бортовую сеть.

Но все это мы уже видели на новой A6. Неужели на флагманском кроссовере Audi не дебютирует ни одна технологическая новинка? Дебютирует! Только придется подождать 30 августа. На этот день назначена премьера полностью электрического кроссовера e-tron. Из этого давно не делают секрета, а закамуфлированный прототип похож на Q8 как… закамуфлированный Q8. Первый электромобиль платформы MLB остается за Audi.

На фоне этой новости немного меркнет и функция дистанционного въезда в гараж (мы уже пробовали подобное на серийных машинах), и коммуникация car-to-car, то есть обмен данными с другими Audi на дороге, и тем более автономность третьего класса, которая, как и на A8, не будет доступна, пока не станет легальной на дорогах. Система голосового управления, которая понимает команды в свободной форме? Так и новый A-Класс проявляет чудеса понятливости по команде «Hey Mercedes»…

Управлять со смартфона можно будет почти чем угодно, включая сам автомобиль (дистанционную парковку мы уже упоминали). Бортовая система постоянно на связи (пока LTE, но приход 5G не за горами) и раздает wi-fi. Интересно, что дружит Audi исключительно с операционкой Android. Один из важных партнеров немцев — китайская компания Huawei, чья штаб-квартира расположена здесь же, в Шэньчжэне. Это многое объясняет: Huawei занимается серьезными исследованиями в области big data, но за пределами Китая больше известна как производитель гаджетов.

Если Q8 изо всех сил пытается заглянуть в электрическое и автономное будущее, важно ли, как поедут версии с ДВС и человеком за рулем? Важно, ведь это не совсем Q7 с другим кузовом. У Q8 не только больше радиус качения колес, но и рулевое управление с переменным передаточным отношением перенастроено на более спортивный лад. Да и умеренным бездорожьем кроссовер не испугать. Асимметричный механический дифференциал распределяет момент в пропорции 40:60 в пользу задней оси. Максимальный клиренс с пневмоподвеской — 254 мм.

И если Lamborghini Urus и Bentley Bentayga могут не беспокоиться за конкуренцию со стороны их нового родственника по платформе, то Porsche Cayenne уже должен хотя бы поднять бровь. Тем более, что появление версии SQ8 — всего лишь вопрос времени. \m

Иллюстрации: Audi, автор