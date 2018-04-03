Ездим боком по льду Ладожского озера на Audi Q7 и A5

20 000 шипов на льду

Ездим боком по льду Ладожского озера на Audi Q7 и A5

Зима кончилась. Впереди — лужи, грязные дороги и робкое солнце в качестве бонуса. Самое время вспомнить, за что мы любим зиму и почему всегда с нетерпением ждем ее наступления. Ведь зимой можно отлично повеселиться без боязни списать шины (чего не скажешь о машине). А можно не напрягать свой автомобиль, а записаться в одну из школ зимнего вождения. Например, в Audi Winter Experience, где на внедорожниках Q7 и хэтчбеках A5 Sportback можно научиться чему-то новому.
Иллюстрации: Audi
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