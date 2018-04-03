20 000 шипов на льду

И в какой-то момент передние колеса уже не смогут зацепиться за лед и машина поедет наружу поворота. В этом случае, вам придется сделать то, что психологически сделать очень сложно — не довернуть руль внутрь поворота, а наоборот – слегка распустить его. Зачем? Все просто: поворачивая руль еще сильнее, мы не даем шине вращаться, увеличиваем нагрузку в пятне контакта (а ведь покрышка и так уже не справляется с воздействующими на нее силами) и все становится только хуже.