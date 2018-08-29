Aurus в деталях

Рассматриваем во всех подробностях седан проекта «Кортеж»

На Московском автосалоне дебютировал седан Aurus Senat, построенный в рамках проекта «Кортеж». Автомобиль построен на модульной платформе, оснащен полным приводом, девятиступенчатым «автоматом» российского производства и гибридной силовой установкой на базе 4,4-литровой «восьмерки». Продажи машин начнутся в следующем году, но малыми тиражами – около 50-70 автомобилей в год. Рассмотреть «Сенат» во всех деталях можно уже сейчас, в нашей галерее.