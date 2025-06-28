Автокультура на «Мото Драйве»: редкие и интересные мотоциклы

Знаковые мотоциклы разных эпох — и никаких кастомов

Мотоциклы кастомизируют так часто, что найти более-менее стандартные экземпляры довольно сложно. Исключения — винтажные мотоциклы в руках коллекционеров, модели-вехи в руках владельцев понимающих их значение, или просто счастливая случайность. Такие люди редко объединяются в мотоклубы, а мотоциклы почти не встречаются на выставках, но «Автокультуре» удалось собрать несколько значимых экземпляров на одной площадке.