Автосалон, которого не было

В Москву не довезли множество новинок — мы сделали это за автопроизводителей

Два года назад мы уже представляли, как на стендах Московского автосалона выглядели бы новейшие тогда Toyota C-HR и Ford GT, а теперь до ММАС 2018 (согласны, звучит не очень) не довезли новый перечень горячих премьер. Хотя небольшая площадь салона сделала его камерным и комфортным, а премьеры Renault, Lada и Aurus обеспечили весомый повод для его посещения, мы так и не увидели в Москве Suzuki Jimny, Toyota RAV4, Jeep Wrangler, Audi Q8, BMW 8 серии и многое другое. С другой стороны, что нас останавливает?