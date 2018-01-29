Репортаж
Какой Jaguar лучше всех едет БОКОМ?
Бочим на полноприводных «Ягуарах» на льду Екатеринбурга!
Почему зима лучше, чем лето? Потому что зимой холодно и вода замерзает, даже в больших водоемах. И начинается дрифт! Озеро Балтым под Екатеринбургом — один из этих водоемов. Именно туда мы отправились вместе с полноприводными автомобилями компания Jaguar, чтобы с серьезными лицами послушать инструкторов, а затем безнаказанно похулиганить, пока они не видят. Или делают вид, что не видят.
Иллюстрации: Jaguar
РЕКОМЕНДУЕМ