Бочим на полноприводных «Ягуарах» на льду Екатеринбурга!

Какой Jaguar лучше всех едет БОКОМ?

Бочим на полноприводных «Ягуарах» на льду Екатеринбурга!

Почему зима лучше, чем лето? Потому что зимой холодно и вода замерзает, даже в больших водоемах. И начинается дрифт! Озеро Балтым под Екатеринбургом — один из этих водоемов. Именно туда мы отправились вместе с полноприводными автомобилями компания Jaguar, чтобы с серьезными лицами послушать инструкторов, а затем безнаказанно похулиганить, пока они не видят. Или делают вид, что не видят.
Иллюстрации: Jaguar
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