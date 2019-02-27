Байки на льду

Посмотрите, как российские мотоциклы готовятся к зимнему рекорду скорости

В середине марта на льду озера Байкал пройдет Фестиваль скорости «Байкальская миля». Он станет в чем-то аналогом, а в чем-то антиподом знаменитых заездов на соляном озере Бонневиль в США. Участники уже готовятся к заездам — это гоночные команды и ведущие кастом-билдеры России. Например, хорошо известная в мире FCM Racing Team уже привозила домой трофеи с Bonneville Speed Week. Они снова отправятся в США с новым трехколесным мотоциклом Bonny 3W, но сначала он покажет себя на льду Байкала. Пока же байки и другую технику готовят к заездам в Москве, на гребном канале в Крылатском. Посмотрите, как это происходит.