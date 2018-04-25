Новинки Пекинского моторшоу

Восемь часов лета из Москвы, гудящая от джет-лага голова, полный хаос в пресс-центре, десятки автомобилей с ничего не говорящими эмблемами, и незнакомые модели корейских и японских брендов — все это Пекинский автосалон. Сегодня, 25 апреля начался день для прессы, а послезавтра пекинская выставка откроет свои двери для всех желающих. Мы окунулись в водоворот крупнейшей азиатской автовыставки, чтобы сфотографировать и разузнать подробности о всех новинках.

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Иллюстрации: Мотор.ру