От поддельного «Гелендвагена» до золотого «Майбаха»

Новинки Пекинского моторшоу

От поддельного «Гелендвагена» до золотого «Майбаха»

Восемь часов лета из Москвы, гудящая от джет-лага голова, полный хаос в пресс-центре, десятки автомобилей с ничего не говорящими эмблемами, и незнакомые модели корейских и японских брендов — все это Пекинский автосалон. Сегодня, 25 апреля начался день для прессы, а послезавтра пекинская выставка откроет свои двери для всех желающих. Мы окунулись в водоворот крупнейшей азиатской автовыставки, чтобы сфотографировать и разузнать подробности о всех новинках.
Иллюстрации: Мотор.ру
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