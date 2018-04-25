Репортаж
BMW, Skoda, Lexus и другие премьеры Пекина
Главные новинки автосалона в Китае – часть вторая
Мы как-то привыкли, что несмотря на богатство выбора локальных марок, наибольшим спросом в Китае пользуются машины европейских и японских брендов. В этой галерее они тоже есть: например, потенциальный хит Volkswagen Lavida. Но присмотритесь еще к новинкам бренда Haval, занимающего со своими кроссоверами место в топ-10 по итогам прошлого года. А недорогой седанчик Ford Escort заставит пожалеть, что у нас продается не он, а тесный Ford Fiesta.
Иллюстрации: Мотор.ру
РЕКОМЕНДУЕМ