Главные новинки автосалона в Китае – часть вторая

BMW, Skoda, Lexus и другие премьеры Пекина

Главные новинки автосалона в Китае – часть вторая

Мы как-то привыкли, что несмотря на богатство выбора локальных марок, наибольшим спросом в Китае пользуются машины европейских и японских брендов. В этой галерее они тоже есть: например, потенциальный хит Volkswagen Lavida. Но присмотритесь еще к новинкам бренда Haval, занимающего со своими кроссоверами место в топ-10 по итогам прошлого года. А недорогой седанчик Ford Escort заставит пожалеть, что у нас продается не он, а тесный Ford Fiesta.
Иллюстрации: Мотор.ру
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