БелАЗы на автопилоте

Начнем с ответа на самый интересный вопрос — стоимость обычного БелАЗа начинается с одного миллиона долларов, а расходы на его роботизацию составят примерно 10-12 процентов от первоначальной цены. Но что вы за это получите?
Восемь камер с обзором 360 градусов, четыре навигационные и Wi-Fi-антенны, комплекс радаров, который позволяет распознавать объекты вокруг, 11 ультразвуковых датчиков, более точно определяющих расстояние, и самое главное — искусственный интеллект, который будет работать самостоятельно без водителя, пока вы доедаете в буфете борщ.
Впрочем, оставить искусственный интеллект в одиночестве можно будет не сразу – первую пару лет его придется обучать.
В случае непредвиденных ситуаций система будет обращаться за помощью к оператору, который должен подсказать технике, как поступить. Мы уже как-то рассказывали о ступоре автопилота Google, когда тот столкнулся с женщиной, которая гонялась на электрической коляске по проезжей части за сбежавшей курицей.
Электроника в таких случаях просто не понимает, что происходит, хотя в карьере внештатных ситуаций меньше, а значит, автопилот здесь появится гораздо раньше улицы. Когда большинство сложных ситуаций будет изучено, оператору останется только наблюдать за процессом.
Для верности во всех системах машины — электрических, механических и гидравлических установлены датчики, которые контролируют давление, температуру, а также вибрации на механических узлах.
Кроме того, технику оснащают микрофонами, которые «слушают» фоновый шум. Например, при срабатывании тормозной системы электроника воспринимает звуки как дополнительное подтверждение исправности машины.
Причем, если робот зафиксирует критическую ошибку в системе, он перестанет принимать команды на исполнение, машина просто остановится. Такой в нем для безопасности заложен алгоритм.
На данный момент БелАЗ тестирует роботизированный дуэт самосвала и погрузчика, которыми можно управлять за тысячи километров — задержка составляет меньше секунды. Получается, даже работа водителя самосвала перенесется из пыльного карьера за монитор и бравые водители превратятся в обычный офисный планктон? Не совсем!
Пульт управления роботом напоминает игровое место геймера — три экрана, которые дают широкий обзор, руль, два джойстика-штурвала и три педали — газ и два тормоза, как у настоящего БелАЗа. Но для того, чтобы поиграть в эту версию «Форзы», увы нужны настоящие права. Требования к оператору такие же, как к водителю грузовика.
А это значит, что сперва вам придется получить водительскую категорию С, потом хотя бы пару лет поводить настоящий самосвал, после чего — пройти обучение непосредственно на заводе.
Сразу за руль 450-тонного гиганта вас не пустят, но все реально и достижимо. При этом проблемы могут возникнуть с самой неожиданной стороны. Например, водитель карьерного самосвала не должен бояться высоты...
Работа над самим проектом началась около пяти лет назад, когда был создан первый дистанционно управляемый самосвал – что-то типа радиоуправляемой игрушки. А еще через пару лет появился самосвал-робот, который может обходиться без человека. Причем, роботизировать самосвалы помогают компании из России: сколковская VIST Robotics и «Цифра».
В этот же раз в Жодино представили ту самую автоматизированную систему самосвала в паре с погрузчиком. За процессом удаленно следит оператор, который может контролировать одновременно около 10 машин.
Все это выглядит как возможность сократить расходы на заработной плате, но новые технологии потребуют привлечения инженеров, более квалифицированных механиков и программистов, которые будут поддерживать систему работоспособной.
В устройстве грузовиков и карьеров немало параметров, прописанных сточки зрения безопасности, и с роботами их можно будет переписать в пользу большей эффективности.
Роботы, в отличие от людей, лучше работают на высоте. Например, в Чили сейчас ведутся работы на уровне более четырех тысяч метров, из-за чего предприятиям приходится сокращать рабочие смены.
Использование БелАЗов на автопилоте, в теории, повысит производительность на 20-30 процентов, снизит расходы от простоя, износа шин (а они стоят огромных денег) и ошибок водителей.
Например, сейчас человек не может находиться в зоне горных работ после взрыва и машины нередко простаивают по несколько суток. В некоторых регионах работы останавливаются из-за частых туманов.
Роботизированные карьеры уже существуют в Австралии и Канаде, но их не так много, а пока два роботизированных 130-тонных БелАЗа отправятся в Хакасию, где будут работать на экспериментальном участке. Надеемся, мы не увидим их в следующий раз в новостях в разделе «происшествия».