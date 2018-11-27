БелАЗы на автопилоте

Впрочем, оставить искусственный интеллект в одиночестве можно будет не сразу – первую пару лет его придется обучать.

В случае непредвиденных ситуаций система будет обращаться за помощью к оператору, который должен подсказать технике, как поступить. Мы уже как-то рассказывали о ступоре автопилота Google, когда тот столкнулся с женщиной, которая гонялась на электрической коляске по проезжей части за сбежавшей курицей.

Электроника в таких случаях просто не понимает, что происходит, хотя в карьере внештатных ситуаций меньше, а значит, автопилот здесь появится гораздо раньше улицы. Когда большинство сложных ситуаций будет изучено, оператору останется только наблюдать за процессом.