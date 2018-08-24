Слоны тоже умеют летать

В Спа M-Sport привезли аж 49 человек, включая одного эстонца, который весь день смотрит на экран погодного радара и следит за дождем — из-за переменчивой погоды в Арденнах этот фактор иногда важнее мощности мотора.

Босс команды, Малкольм Уилсон, стоит в боксе на пустой бочке с горючим, наблюдая, как механики обслуживают машину на пит-стопе, привнося в мир кольцевых гонок немного раллийной непосредственности.