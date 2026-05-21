Без «утиля» и НДС: молдаване тратят на новую машину всего-то 900 тысяч рублей
Kia Picanto: городской снаряд за копейки
В маленьком хетчбэке Kia Picanto с литровым 66-сильным мотором и «механикой» уже в базовой версии Drive есть полный набор подушек безопасности (включая для колен водителя) и система предотвращения аварий в скрытой зоне. А 8-дюймовая медиасистема с навигацией и «воздушными» обновлениями — штатная опция даже для самой дешевой версии.
Dacia Logan: румынский «Логан» с выбором коробок
Глобальный седан Dacia Logan (он же бывший Renault Logan) в Молдавии стоит от 1,1 млн рублей (€ 13 тыс.). И главное отличие от того, что могло быть у нас: доступен не только бензин и механика, но и дизель, и газ, а для 100-сильного турбомотора — вариатор (россиянам такое только снилось). Правда, за эти деньги мультимедиа никакой — два динамика и держатель смартфона.
Hyundai i20: наследник Getz с турбо
Хетчбэк, который у нас успешно заменил Solaris, в Молдавии продается в третьем поколении турецкой сборки. Цена — 1,1 млн рублей (€ 14 тыс.). За эти деньги — 1,0-литровый турботрехцилиндр на 100 л.с. и 6-ступенчатая «механика». А за доплату — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Даже в базе есть система автоторможения, хотя кондиционер — простой, а диски — штампованные.
Skoda Fabia: четвертое поколение за 1,2 млн
Fabia ушла из России еще в 2015-м, уступив место Rapidu. Но в Молдавии Skoda предлагает актуальную четвертую серию (2021 года) от 1,2 млн рублей (€ 14,5 тыс.). Мотор — 80 л.с., коробка — 5-ступенчатая «механика». В базе — виртуальная приборка, 8-дюймовый экран, автоторможение и даже пакет для плохих дорог: увеличенный клиренс и защита картера.
Geely Coolray: самый мощный и богатый
Кроссовер с 174-сильным мотором (больше всех в подборке до 1,6 млн рублей) стоит в Молдавии от 1,2 млн рублей ($ 16,9 тыс.). Уже в базе: кнопка запуска, экокожа, светодиодная оптика. А в России аналогичный рестайлинговый Coolray в версии «Эксклюзив» просит минимум 2,9 млн рублей. Переплата — в 2,5 раза.
Toyota Yaris Cross: гибридный «паркетник» за 1,6 млн
Самый дорогой, но и самый технологичный. Субкомпактный кроссовер (как Nissan Juke) длиной 4,18 м. У него гибридная установка 1.5 HEV (116 л.с. совокупно): 3-цилиндровый атмосферник на 91 л.с. + 80-сильный электромотор + электромеханический вариатор. В версии Live за 1,6 млн рублей ($ 22,4 тыс.) — климат-контроль, стабилизация, 9-дюймовый экран, но тканевый салон и стальные диски.