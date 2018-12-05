Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
11:09

Самые безумные проекты Лос-Анджелеса

Экстремальный тюнинг, аэрография под капотом и сани Санта-Клауса

Автосалон в Лос-Анджелесе продолжает нести очаровательный налет местечковости. Однако Калифорния — важный, требовательный и по-своему прогрессивный рынок автомобильной роскоши и экзотики. Производители здесь нередко выставляют тюнинговые шоукары рядом с серийными моделями. Многие из этих машин приезжают прямо с крупнейшей выставки тюнинга SEMA и делают экспозицию более разнообразной и неформальной. Мы собрали странные, вычурные, эксцентричные и отчаянно привлекающие внимание проекты в этой галерее.

Загрузка...
Загрузка...