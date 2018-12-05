Самые безумные проекты Лос-Анджелеса

Экстремальный тюнинг, аэрография под капотом и сани Санта-Клауса

Автосалон в Лос-Анджелесе продолжает нести очаровательный налет местечковости. Однако Калифорния — важный, требовательный и по-своему прогрессивный рынок автомобильной роскоши и экзотики. Производители здесь нередко выставляют тюнинговые шоукары рядом с серийными моделями. Многие из этих машин приезжают прямо с крупнейшей выставки тюнинга SEMA и делают экспозицию более разнообразной и неформальной. Мы собрали странные, вычурные, эксцентричные и отчаянно привлекающие внимание проекты в этой галерее.