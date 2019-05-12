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18:23

Дождь, аварии и дебют россиян — второй этап Blancpain GT Sprint

Смотрите фоторепортаж с английского трека Brands Hatch

Второй этап кузовной серии Blancpain GT Sprint прошел в Англии на автодроме Brands Hatch. Знаменитный британский трек скоростной и техничный, а также имеет большой перепад высот. Фотограф Андрей Гущин сфотографировал для нас главные моменты гонки. В серии Blancpain GT Sprint выступают русские пилоты: Тимур Богуславский за команду AKKA ASP на Mercedes-AMG GT3 с номером 90 и Ринат Салихов за Rinaldi Racing на Ferrari 488 GT3 с номером 333. Для обоих гонщиков это был дебют и на самом треке, и в самой гоночной серии.

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