BMW 3-й серии превратили в арт-объект. Мы проехали на нем через три страны

С нами гонялись, нас фотографировали, у нас искали наркотики

Фотограф Алексей Сулима и редактор «Мотора» Андрей Моторов проехали из польского Лодзя до самой Москвы на BMW 320d, превращенной в арт-объект группой российских стритарт-художников. Из короткого путешествия они привезли уверенность, что стрит-арт в Минске круче, чем распиаренные работы из Польши, знание, что белорусские пограничники очень корректные и вежливые, даже если ищут в твоей приметной машине наркотики; впечатление, что тормоза из М-пакета мощные, как разозленный Дуэйн Джонсон, а также средний расход дизеля 7 литров на 100 км пути. И это не считая пачки штрафов, нескольких шуток про фамилию Моторова и вот этих фотографий.