Легенда хот-роддинга приехал в Россию поддержать гоночный проект для Бонневиля

Команда мечтыЛегенда хот-роддинга приехал в Россию поддержать гоночный проект для Бонневиля
«Мотор» продолжает следить за проектом, который делают компании ZZ Garage и Trump Cars. В августе Buick 56S 1932 года выпуска примет участие в заездах Bonneville Speed Week и попытается установить рекорд скорости в классе винтажных купе. Из последних новостей — сборка автомобиля идет полным ходом, а к команде присоединился легендарный Джимми Шайн.
Мы продолжаем следить за проектом Gibbonzz, который делают компании ZZ Garage и Trump Cars. В августе Buick 56S 1932 года выпуска примет участие в заездах Bonneville Speed Week на соляном озере Бонневиль и попытается установить рекорд скорости в классе винтажных купе. Из последних новостей – сборка автомобиля идет полным ходом, а к команде присоединился легендарный Джимми Шайн.
Автомобиль уже практически собран – в Москву приехали и детали шасси, и двигатель с коробкой передач, и колеса с гоночными шинами. Сборка идет полным ходом, и уже совсем скоро проект Gibbonzz отправится в США. Но интереснее другое – в Москву, помимо деталей для машины, приехал Джимми Шайн – человек, которого в мире хот-роддинга можно смело назвать фигурой номер один.
Джимми уже почти двадцать лет работает в легендарном (и самом крупном в мире) ателье So-Cal Speedshop, основанном еще в 1946 году, и отвечает за все громкие проекты компании. Например, один из клиентов ателье – гитарист и солист ZZ Top Билли Гиббонз. О статусе фирмы говорит хотя бы то, что ее основной доход складывается не из продажи деталей (а каталог огромен!) или постройки уникальных автомобилей, а от продажи сувенирной продукции.
Помимо этого, Шайн известен по своим телепрограммам на канале Discovery – если вы смотрели Hard Shine, Car Warriors или Weaponize, то точно его видели.
Сам Джимми ездит в Бонневиле больше десяти лет. Ему принадлежат несколько рекордов скорости – в последний раз Шайн развил скорость 386 километров в час на "Форде" 1934 года выпуска. Причем во время торможения автомобиль ушел в занос и встал на два колеса, чуть не перевернувшись!
Узнав о том, что какие-то русские собираются принять участие в Bonneville Speed Week, Шайн был настолько потрясен, что решил помочь. В Америке он предоставит ребятам свой "гоночный" трейлер с необходимым набором инструментов, "разгонную" машину и команду механиков на время заездов. Шефом команды, соответственно, будет он сам.
В Москве Джимми проинспектировал автомобиль – в целом он оценил работу на "хорошо", однако выявилось несколько нюансов. Например, заднюю часть рамы придется отрезать, чтобы можно было установить тормозной парашют. Заднюю часть "Бьюика" надо усилить, доработать переднюю часть каркаса безопасности, а раму заполнить... свинцом.
Во время работы над машиной владелец ZZ Garage Стас Павлов хотел построить максимально легкую машину – по логике, ей будет легче развить большую скорость. Джимми отрезал: "Вес – это хорошо". Оказывается, соляная поверхность озера Бонневиль очень мягкая, и машина ездит по ней, как по снегу. Поэтому чем автомобиль тяжелее, тем лучше сцепление с поверхностью. Кроме того, "балласт" необходимо разместить так, чтобы получить необходимую развесовку: 40 процентов массы должно приходиться на переднюю ось, а оставшиеся 60 процентов – на заднюю. Это также имеет смысл: задние ведущие колеса имеют лучшее сцепление, а склонность к заносу уменьшается.
Но все замечания несущественные. Джимми Шайн уверен не только в том, что машина пройдет техническую инспекцию, но и в том, что рекорд в 222 километра в час будет побит с первого раза. Кроме того, Шайн предложил провести окончательную "шлифовку" всех мелочей уже в Америке. Ведь уже со дня на день автомобиль необходимо отправить в Штаты, а в такой суматохе что-то можно и забыть.