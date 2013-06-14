Легенда хот-роддинга приехал в Россию поддержать гоночный проект для Бонневиля

Мы продолжаем следить за проектом Gibbonzz, который делают компании ZZ Garage и Trump Cars. В августе Buick 56S 1932 года выпуска примет участие в заездах Bonneville Speed Week на соляном озере Бонневиль и попытается установить рекорд скорости в классе винтажных купе. Из последних новостей – сборка автомобиля идет полным ходом, а к команде присоединился легендарный Джимми Шайн.

Автомобиль уже практически собран – в Москву приехали и детали шасси, и двигатель с коробкой передач, и колеса с гоночными шинами. Сборка идет полным ходом, и уже совсем скоро проект Gibbonzz отправится в США. Но интереснее другое – в Москву, помимо деталей для машины, приехал Джимми Шайн – человек, которого в мире хот-роддинга можно смело назвать фигурой номер один.