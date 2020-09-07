Посмотрите на закрытую фабрику фирмы Bristol с заброшенными спорткарами

В помещениях обанкротившегося завода Bristol находятся недособранные машины, исторические спорткары и запчасти к ним

Английская фирма Bristol Cars многие годы была кусочком «старой доброй Англии» среди меняющегося автопрома. Она была образована после Второй мировой войны как подразделение самолётостроительной компании Bristol Aeroplane Company. Качественные, мощные и быстроходные автомобили на основе конструкций BMW пользовались отменной репутацией. Но в шестидесятые фирма отделилась от авиастроительного бизнеса и переключилась на новые модели на агрегатах Chrysler. Последовавшая стагнация продолжалась долгие годы: угловатые машины семейства Type 603 практически не менялись с 1976 года вплоть до наших дней. Машины продавались через один-единственный салон в Лондонском районе Кенсингтон. Продажа половины акций в конце 1990-х вселяла надежду: новое руководство инициировало разработку суперкупе Bristol Fighter с мотором V10 от Dodge Viper, но признания новая модель не получила. В последние годы фирма больше занималась обслуживанием своей прошлой продукции и перепродажей классических машин, нежели производством новых автомобилей. В 2011 году компания прошла через процедуру банкротства, новые владельцы готовили новый спайдер с мотором BMW, но в этом году фирма вновь обанкротилась, и теперь ожидает распродажи имущества. Завод Bristol стал местом паломничества для энтузиастов, которые увлекаются исследованием заброшенных промышленных объектов. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж urbex-туриста с ником The Bearded Explorer.