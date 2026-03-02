Бюджетный кроссовер Jaecoo J6 вышел на российский рынок

Jaecoo J6 попал в категорию самых дешевых кроссоверов в России. Jaecoo выводит на российский рынок новый компактный кроссовер J6, который стал бестселлером на других рынках. Заявлены три фиксированные комплектации, цены стартуют с отметки 2,3 млн рублей за машины, купленные на специальных условиях. Подробности о новинке, – в фоторепортаже журнала Motor.