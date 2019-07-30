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10:11

Как сегодня выглядят вездеходы, штурмовавшие Camel Trophy?

16 экипажей Land Rover воссоединились под Санкт-Петербургом

На мероприятие, посвященное легендарным внедорожным соревнованиям Camel Trophy, в Гатчину прибыли 60 европейских энтузиастов Land Rover и 16 автомобилей разных годов выпуска. Из них 11 приехали своим ходом из Великобритании (2,5 тысячи километров) и Португалии (4 тысячи километров). Внедорожники Range Rover, Defender, Discovery и Freelander участвовали в Camel Trophy с 1981 по 1998 годы. СССР, а затем Россия, вступили в соревнование в 1990 году. Наибольшего успеха российская команда достигла на соревнованиях 1995 года в Южной Америке и на Калимантане в 1996 году, завоевав призы за командный дух и за специальные задания. В российскую коллекцию Land Rover Experience входят внедорожники, принимавшие участие в Camel Trophy в 1990, 1992, 1994, 1995, 1997 годах, а также два автомобиля поддержки.