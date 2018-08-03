Самое интересное на фестивале кастомайзинга в Москве

Коррозия металла

Самое интересное на фестивале кастомайзинга в Москве

В самый разгар лета в Москве прошел очередной фестиваль Кастом Конвенция Россия, который посвящен субкультуре кастомайзинга. Причем, на конкурсе лучших проектов фестиваля в этот раз победил не блестящий американский ход-род, который привезли на подъемнике, а рэт-род на базе Москвича-401, который преодолел 1200 км от Волжского до Москвы. Мы выбрали самые яркие работы Кастом Конвенции и предлагаем вам окунуться в его атмосферу.
Иллюстрации: Илья Ковалев, Вячеслав Генералов, Илья Лупарев, Марк Белкин
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