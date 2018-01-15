Скажи, куда ехать, а дальше я сама

На днях в Лас-Вегасе состоялась выставка Consumer Electronics Show (CES) 2018 – самая известное шоу потребительской электроники, где сотни стартапов и монстров индустрии борются за внимание инвесторов и покупателей. Роботы-стриптизеры здесь соседствуют с двухсторонними и прозрачными телевизорами, браслеты-сабвуферы с экранированными трусами, защищающими все самое дороге от излучения телефона, а одну электронную диковинку – ноутбук с тремя раскладывающимися экранами – в прошлом году здесь даже умудрились украсть прямо со стенда. Но почему сюда стремятся все больше автомобильных производителей?

Увы, интерес поколения Y и миллениалов давно начал смещаться от красивых машин на постерах над кроватью в сторону электроники и гаджетов под рукой. Другими словами, о шуме вокруг презентации нового iPhone давно не мечтает ни один автопроизводитель. Вот почему некоторые из них просто начали переносить на Consumer Electronics Show премьеры новинок, органично мимикрируя под традиционных экспонентов и напирая на постепенное слияние автомобильных и цифровых технологий.

Не исключено, что с развитием автопилотируемых электромобилей и бортовых систем развлечения, классические автосалоны переедут в отдельные павильоны таких вот выставок. Но что автомобильного можно было посмотреть именно на CES, а не на Detroit Motor Show, которое вот-вот откроется.

Автомобили будут считывать наши мысли

Новинка Nissan – шлем созданный по технологии B2V (Brain-to-Vehicle), способный распознавать мозговую активность и намерения водителя. Нейроинтерфейс уже, например, пробуют использовать для управления экзоскелетами для инвалидов, а теперь эта технология должна упростить взаимодействие с машиной.

С помощью сенсора в шлеме электроника в буквальном смысле сможет читать наши мысли. Например, поймет, что мы хорошо устроились на сиденье и готовы начать движение, что нам слишком жарко в салоне или мы собираемся отвернуть от внезапного препятствия.

Причем, получив импульс от мозга, электроника начнет помогать нам справиться с ситуацией даже раньше мышечной системы, сокращая время реакции. Еще больше возможностей шлем подарит при совместной работе с автопилотом, когда связь машина-человек окончательно станет мысленной. Звучит, как чудо, но это чудо уже существует – в виде прототипа.

Передняя панель станет большим дисплеем

Еще одна новинка CES – виртуальный кокпит компании Harman – это, по сути, передняя панель автомобиля, наконец-то ставшая одним большим экраном. Сейчас центральный дисплей мультимедийной системы, прежде всего, заточен под нужды водителя, но почему никто никогда не задумывался о порой прямо противоположных потребностях переднего пассажира?

Огромный экран Harman разделен на разные функциональные зоны, которые кастомизируются под водителя и пассажира. Центральная часть похожа на классическую мультимедийную систему с настройками автомобиля, музыки и навигации. Правая – позволяет смотреть фильмы или выходить в интернет, не мешая процессу управления.

С самой технологией дисплеев проблем возникнуть не должно: год назад компанию Harman за 8 млрд долларов купил Samsung, чтобы занять свое место в автомобильной индустрии. Ведь скоро каждая машина превратится в очередной гаджет, а их Samsung (в отличие от автопроизводителей) умеет делать уже сейчас. Работает вся эта красота, кстати, на операционке Android. Кто бы сомневался.

От голосового управления мы перейдем голосовым ассистентам

Еще один новый игрок на поле мультимедийных систем – Panasonic, который вместе с Google разрабатывает свою оболочку для автомобилей на базе операционки Android 8.1 Oreo, с возможностью использования персональных ассистентов Google Assistant и Amazon Alexa – аналогов Siri фирмы Apple. О постепенном добавлении таких ассистентов в мультимедийные системы своих новых моделей на CES также сообщили Kia, Toyota и Lexus. А это означает, что возможности голосового управления вскоре будут существенно расширены.

Ассистента можно попросить распознать песню, которая играет на радио, поставить любимый трек, рассказать о погоде и новостях, напечатать сообщение, позвонить кому-то или заказать к приезду домой пиццу. В их силах также дистанционно заводить автомобиль, разблокировать двери или, скажем, подать сигнал, чтобы найти машину на большой парковке – все это можно делать через свой смартфон, в котором будет стоять такой же помощник .

Каршеринг сольется с такси

Nvidia, которая разрабатывает процессоры и программное обеспечение для автопилотов, подписала контракт с Volkswagen – чтобы немцы использовали их наработки в будущих электромобилях линейки EV. И это очень хорошие новости, потому что самостоятельная отладка подобных систем каждым отдельным производителем означает медленный прогресс, высокие расходы и отстутствие перспективы взаимодействия между машинами разных брендов, что однозначно ограничивает функционал автопилотов.

Ко всему прочему, Nvidia поможет Volkswagen интегрировать в автомобили и другие интересные фишки – общение с автомобилем на обычном разговорном языке, управление жестами или распознавание лица водителя, как замена ключу зажигания. С помощью камеры электроника будет считывать черты лица, когда человек еще только подходит к водительской двери.

Еще один новый партнер Nvidia – Uber, который давно работает над собственным парком автопилотируемых машин. Значит, однажды функции такси и каршеринга могут стать одним целым, а понятие личного автомобиля с ручным управлением окончательно превратиться в атавизм. Увы и ах.

С загруженных дорог мы переместимся в небо

Но кто сказал, что эти автомобили будущего вообще будут только ездить? Снять сливки с автомобильной индустрии планируют не только производители гаджетов, дисплеев и аккумуляторов. Перегруженные дороги, плохая экология – все эти проблемы может решить электрические летающие такси.

Uber уже заявил, что планирует запустить подобную пробную программу до 2020 года в Далласе, Лос-Анджелесе и Дубае, а Bell Helicopter показали на CES, как могут выглядеть такие перспективные летающие шаттлы на электротяге. Внутри кабины вертолета Bell четыре места и все те же плюшки, что сулят нам инженеры автомобилей будущего: большие экраны с системами развлечения и функция автономного управления. Ведь в авиационную индустрию оно пришло гораздо раньше.

Беспилотники помогут большому и малому бизнесу

CES показала, что мир коммерческого транспорта будущего не ограничивается электрогрузовиками Tesla. Многие компании уже думают об использовании технологий автономного управления в интересах бизнеса и беспилотная платформа Toyota e-Palette тому любопытный пример.

Разрабатывается e-Palette вместе с компаниями Amazon, Chiding Technology, Pizza Hut, Mazda и Uber и по задумке будет выпускаться в множестве вариантов: автобус, шаттл, машина доставки... Такие платформы смогут передвигаться с помощью автопилота и общей автоматизированной системы управления, и будут иметь разную длину и оборудование. Например, работать в качестве передвижной торговой точки, фуд-трака, доставлять пиццу Pizza Hut или товары Amazon, перевозить людей.

Серийный вариант Toyota e-Palette может появиться уже к 2020 году, а пока Toyota выделила 1 миллиард долларов на совершенствование систем автономного управления и искусственного разума.

Забытые марки возродятся с новыми продуктами

Павильоны CES выбрал для возрождения своей марки и Хенрик Фискер. Новая модель Fisker называется EMotion и… навевает стойкие ассоциации с «Теслами». Разве что размеры нового седана еще больше Tesla Model S.

Тут и необычные подъемные двери, и большой мультимедийный экран в центре передней панели вместо «живых» кнопок, и, конечно, электрическая тяга. Но питается 780-сильное электрическое сердце EMotion от батареи емкостью 145 кВт∙ч. К слову, у вполне серийного Volkswagen e-Golf этот показатель равен 35 кВт∙ч. Чтобы заряжать такие емкие аккумуляторы придется использовать специальные мощные 800-вольтовые станции. В общем, что не цифра – голова кругом.

И все это внутри карбон-алюминиевого полноприводного шасси на огромных 24-дюймовых колесах и с заявленным запасом хода 640 км, что больше, чем у той же Model S. Выбрав единожды неверную концепцию, Хенрик Фискер, кажется, теперь хочет перещеголять Элона Маска по всем статьям, не забывая заимствовать у него все подряд. Например, предзаказы Фискер начал собирать уже сейчас. Цена Fisker EMotion: от 130 000 долларов.

Старая школа вступаетт в гонку вооружений

Среди всех гаджетов выставки, которые позволяют минимизировать мозговую деятельность, затраты энергии и время вне дивана, этот Chevrolet C7 Corvette Grand Sport выглядел небритой деревенщиной с дробовиком на вечеринке хипстеров. Беда в том, что построен он компанией Genovation и внутри здесь тоже батарейки. Вы вообще можете себе представить Corvette, который издает не рев разъяренного тираннозавра, а тихий, деликатный свист?

Реабилитирует модель Genovation GXE только то, что она… намного быстрее самого мощного «Корвета» ZR1. Два электромотора здесь тоже крутят задние колеса, но их суммарная мощность 800 л.с., а максималка GXE переваливает за 350 км/ч.

Цена электрокара кружит голову не меньше: 750 тыс. долларов и все в рамках лимитированной серии из 75 экземпляров. Стоит ли теперь бояться за электрическое будущее суперкаров? \m

Иллюстрации: Компании-производители, Getty Images