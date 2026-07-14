Что крестный отец BMW X6 сотворит с УАЗом и Lada

Motor показал 16 моделей Lada и УАЗ, которые могу бы создать бывший дизайнер BMW. Владимир Путин предоставил российское гражданство бельгийскому гуру дизайна Пьеру Леклерку — человеку, который в одиночку создал целый сегмент кросс-купе, подарив миру BMW X6. Пока официальные задачи перед ним не ставятся, мы решили не ждать и заглянуть в будущее. Дизайнеры журнала Motor сгенерировали с помощью ИИ и фоторедактора несколько эксклюзивных вариаций того, как рука маэстро могла бы преобразить культовые УАЗ и Lada. Получилось дерзко, брутально и неожиданно.