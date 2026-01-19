Автосалон Детройт-2026

На международный Детройтский автосалон в 2026 году приехала 41 автокомпания

В выставочном центре Хантингтон-Плейс в Детройте полным ходом идет североамериканский международный автосалон Detroit Auto Show 2026, который завершится 25 января. Вопреки некоторым ожиданиям, событие демонстрирует уверенное возвращение к доковидным масштабам: организаторы ожидают более 275 000 посетителей, а свою продукцию выставил 41 автомобильный бренд. Все важные премьеры главной американской автомобильной выставки, – в фоторепортаже журнала Motor.