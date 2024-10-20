Финальный этап гоночной серии Classic Touring и ретро-выставка на Moscow Raceway

Опубликовано 20 октября 2024, 07:00
Classic Touring: от советской классики до прототиповФинальный этап гоночной серии Classic Touring и ретро-выставка на Moscow Raceway
Classic Touring — это международная серия кольцевых гонок на классических автомобилях, которая состоит из нескольких этапов, проходящих на разных автодромах страны. Помимо самих гонок, серия примечательна тем, что включает в программу ретро-выставку. 2024-й стал для серии юбилейным пятым сезоном. В этом году было проведено шесть насыщенных борьбой и эмоциями раундов. Самые яркие моменты финала Classic Touring, состоявшегося в Подмосковье на автодроме Moscow Raceway, мы собрали в большой фотогалерее.
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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