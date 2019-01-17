Лучшие концепты Детройта-2019

Автомобили будущего самого известного американского автосалона

Электромобилизм наступает. Еще немного — и в модельной линейке всех автопроизводителей появится целая плеяда машин, передвигающихся на чистой электротяге. Для этого многие бросили свои силы на создание модульных электромобильных платформ. Например, в этот раз на свое электрическое будущее намекнули компании Cadillac и Infiniti. Остальные детройтские концепты тоже работают от «батареек», но среди них затесался настоящий «предатель» с олдскульным атмосферным V8.