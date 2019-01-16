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10:12

Главные премьеры Детройта-2019

Взгляните на самые интересные автомобили, представленные на первой выставке нового года

По традиции, новый автомобильный год открывает Международное Североамериканское автошоу, проще говоря автосалон в Детройте. Не исключено, что это последний детройтский автосалон в его привычном виде — все больше технологических новинок автомобильной индустрии представляют на выставке CES в Лас Вегасе неделей раньше. Возможно, главное автошоу Америки сместится на другой месяц. Многие модели, представленные здесь, в городе моторов, нацелены, в основном, на рынок США, но есть очень важные для нас и Европы исключения. Например, пять из восьми автомобилей, представленных в этой галерее, рано или поздно появятся в России.

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