Премьеры главной мотовыставки мира

Самые интересные новинки шоу EICMA в Милане

В Милане прошёл ежегодный мотосалон EICMA — крупнейшая и самая представительная выставка по мотоциклетной тематике. В залах выставочного комплекса Fiera Milano можно было увидеть технику на любой вкус: массовые модели от лидеров рынка, дорогущие мотоциклы от элитных производителей вроде Ducati, и даже продукцию фирм, названия которых знают разве что специалисты — этим EICMA порядком напоминает женевский автосалон с его обилием неизвестных суперкаров. Редакция «Мотора» собрала для вас самые важные, самые мощные, самые стильные, самые впечатляющие и просто самые интересные новинки с этого мотосалона. Добро пожаловать в нашу галерею!