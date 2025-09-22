Опубликовано 22 сентября 2025, 22:54
Сокровища Конкурса элегантности «Автокультуры»Посмотрите на автомобили, которые одержали верх в своих номинациях
В подмосковном гольф-клубе Forest Hills состоялся первый в России автомобильный конкурс элегантности, который может стать началом долгой и успешной ежегодной серии. Попытки организовать в нашей стране что-то подобное итальянской Villa d’Este или калифорнийского Пеббл-Бич уже предпринимали раньше, но эти мероприятия оказались разовыми. Конкурс элегантности, который замыслил Никита Муравин, основатель «Автокультуры», точно получился пробным шаром, а не «первым блином». Доказательства — в нашей галерее.
