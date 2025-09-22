Репортаж
Опубликовано 22 сентября 2025, 22:54

Сокровища Конкурса элегантности «Автокультуры»

Посмотрите на автомобили, которые одержали верх в своих номинациях
В подмосковном гольф-клубе Forest Hills состоялся первый в России автомобильный конкурс элегантности, который может стать началом долгой и успешной ежегодной серии. Попытки организовать в нашей стране что-то подобное итальянской Villa d’Este или калифорнийского Пеббл-Бич уже предпринимали раньше, но эти мероприятия оказались разовыми. Конкурс элегантности, который замыслил Никита Муравин, основатель «Автокультуры», точно получился пробным шаром, а не «первым блином». Доказательства — в нашей галерее.
Начнем сразу с победителей. В категории Европейские довоенные (до 1945 г.) победил превосходный Horch 853. Это один из самых роскошных автомобилей довоенной эпохи, воплотивший лучшие достижения немецкого автопрома. На таких кабриолетах ездили первые лица Германии и видные граждане СССР, включая Алексея Щусева и Александра Покрышкина. И пусть на радиаторной решетке кабриолета красуются четыре кольца, Horch не вполне можно считать предтечей Audi. Это была самая настоящая люксовая марка.

© Алексей Сулима