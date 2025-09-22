Сокровища Конкурса элегантности «Автокультуры»

Посмотрите на автомобили, которые одержали верх в своих номинациях

В подмосковном гольф-клубе Forest Hills состоялся первый в России автомобильный конкурс элегантности, который может стать началом долгой и успешной ежегодной серии. Попытки организовать в нашей стране что-то подобное итальянской Villa d’Este или калифорнийского Пеббл-Бич уже предпринимали раньше, но эти мероприятия оказались разовыми. Конкурс элегантности, который замыслил Никита Муравин, основатель «Автокультуры», точно получился пробным шаром, а не «первым блином». Доказательства — в нашей галерее.