«Ещё неделя — мы банкроты»: новая белорусская марка Zubr может стать лохотроном
Несколько недель назад на улицах Минска начали появляться рекламные щиты, анонсирующие скорое появление новых автомобилей Zubr белорусского производства. В разосланном журналистам пресс-релизе сообщалось, что машины будет собирать местный автозавод «Юнисон».
Почти мгновенно белорусское Министерство промышленности поспешило сообщить буквально следующее: «Ни одно предприятие отрасли не получило официального разрешения либо иной разрешительной документации на производство автомобилей марки Zubr».
Совершенно аналогичным образом отреагировал и упомянутый пресс-службой «Зубра» завод «Юнисон», сообщив, что предприятие не планирует заниматься сборкой техники под этим брендом, а все опубликованная средствами массовой информации сведения — фейк.
Недавно автомобили «Зубр» были сфотографированы на парковке одного из минских автосалонов. Что они там делают (а также какова судьба проекта), неизвестно. Сами машины — это пять моделей — оказались переименованной продукцией китайской марки Forthing.
Собственный корреспондент Motor отправился в один из автосалонов, чтобы рассмотреть машины Zubr, опросить менеджеров автосалона и выяснить максимум подробностей. Вместо этого журналист встретил разъярённых клиентов компании.
Важно, что марку «Зубр» планировало продвигать ООО «Зубр Бизнесинвест», которое аффилированно с другими юрлицами дилерского холдинга: «Зубр Автогрупп», «Зубр Логистик», «Зубр Бизнесинвест», «Зубр Финанс», «Зубр кузов деталь», «Зубр техсервис» и «Зубр Запад Трейд».
Все эти компании имеют схожее название, сферу деятельности, адрес регистрации, но отличаются лишь номерами помещений внутри одного здания. Этот холдинг имеет крайне широкий набор интересов, среди которых также есть поставки машин из разных стран мира. И вот сейчас, по данным редакции журнала Motor, около 80 человек не могут получить заказанную и оплаченную технику.
Битый — вместо нового
В автосалоне, принадлежащем группе «Зубр», наш собкор встретил клиента, получавшего новый кроссовер BYD. Дотошный покупатель решил проверить равномерность окраски толщиномером, и не без удивления обнаружил, что автомобиль восстановлен после аварии.
Получать битый электрокар вместо нового он не захотел, но менеджер настаивала: «Ребята, вы не понимаете. Ещё неделя — мы банкроты, и тогда вообще [ничего] не получите. Понимаете? Поэтому забирайте, что есть, — с ошпаклёванной аркой, крашеной дверью и всем прочим», – стал свидетелем разговора наш корреспондент.
Дальнейший диалог продолжался на повышенных тонах, но сотрудница «Зубра» настаивала: «Сегодня-завтра нагрянет ОБЭП (отел по борьбе с экономическими преступлениями -- Motor). В пол всех уложат. Останетесь без ничего».
Покупатель честно признался: это была самая интересная приёмка автомобиля за всю его богатую автомобильную биографию. Важно отметить, что ему выдали первый попавшийся BYD, а не тот, который заказывался изначально — другой модели, другого цвета.
Машины есть, но ключей нет
Это лишь один пример. Несколько клиентов «Зубра» попросили журнал Motor (в распоряжении редакции имеется соответствующая переписка) найти контакты головного офиса китайской компании BYD, чтобы получить ключи от машин по VIN-номеру.
Оказывается, некоторые заказанные автомобили смогли добраться до белорусских складов временного хранения, но забрать их нельзя, так как фирма отказалась оплачивать доставку перевозчику. И тот — в качестве своеобразного залога — забрал ключи.
По данным, которые смог собрать журнал, в списке людей, до сих пор ожидающих поставки заказанных машин, сейчас числится порядка 80 человек, из которых большая часть заказала автомобили более полугода назад — с апреля по июнь 2025-го.
«Всем очевидно, что „Титаник“ тонет. Не знаю, какая музыка играет, но знаю точно, что люди не могут забрать машины. Если забирают, то без ключей — творится полный кавардак, полная анархия», — рассказал эксперт по белорусскому авторынку, пожелавший остаться неназванным.
По словам нашего собеседника, он лично пытается решить вопрос, чтобы десять заказчиков любым способом получили ключи от своих оплаченных электрокаров BYD. И в этом вопросе сотрудники «Зубра» ни коим образом не помогают своим клиентам.
«Ляснулся»
«Мы все уверены, что „Зубр“ ляснулся (упал, шлёпнулся, сломался — прим. ред.). Он кинул всех. Я так понимаю, не один десяток людей попал. На их счетах денег нет, а те машины, что стоят — без ключей», — уточнил другой собеседник Motor.
Редакция смогла дозвониться до одного из менеджеров компании. «Начальство сбежало, денег нет, ключей нет, а мы скоро перестанем брать трубки», — ответил человек на другом конце телефонной трубки.
Важно, что при попытке дозвониться на официально заявленные, а не личные номера сотрудников запускается сообщение автоответчика: «Абонент, которому вы звоните, отключил голосовую связь. Телефон недоступен».
При этом крупная компания, похоже, резко сократила штат: во всяком случае, часть персонала сейчас отвечает заказчикам машин, что больше не работает на этот холдинг. Об этом также ранее сообщало белорусское издание Onliner.
«Возникли сложности»
На момент подготовки материала редакция журнала Motor не получила комментарий от официальных представителей «Зубра». До этого в холдинге проясняли ситуацию белорусскому изданию Onliner: «Вопрос по новому проекту компании по продаже новых автомобилей, произведенных в Беларуси, находится на стадии утверждения. Пауза в нем оказала для нас негативные последствия, но мы работаем над решением ситуации. Определенные сложности вызвала публикация Минпрома по проекту, в связи с чем пришлось пересмотреть свою инвестиционную стратегию».
Также некоторое время назад известные белорусские журналисты (включая нашего собкора) получили письмо объяснительного содержания.
«Да, по некоторым договорам возникли сложности, которые мы решаем. Но если длительное ожидание стало критичным — мы возместим неудобства или финансово, или подберем другой автомобиль», — говорилось в нем.
По мнению собеседников журнала, рекламная кампанию будущих «Зубров» началась в тот момент, когда конкретных договорённостей с заводом «Юнисон» и властями не было, что вызвало возмущение чиновников. И это вполне ожидаемо: некий автодилер вдруг решил назвать неизвестный китайский бренд главным национального символом страны.
Редакция журнала Motor продолжает следить за развитием событий.