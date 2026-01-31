Покупатель честно признался: это была самая интересная приёмка автомобиля за всю его богатую автомобильную биографию. Важно отметить, что ему выдали первый попавшийся BYD, а не тот, который заказывался изначально — другой модели, другого цвета.

Машины есть, но ключей нет

Это лишь один пример. Несколько клиентов «Зубра» попросили журнал Motor (в распоряжении редакции имеется соответствующая переписка) найти контакты головного офиса китайской компании BYD, чтобы получить ключи от машин по VIN-номеру.

Оказывается, некоторые заказанные автомобили смогли добраться до белорусских складов временного хранения, но забрать их нельзя, так как фирма отказалась оплачивать доставку перевозчику. И тот — в качестве своеобразного залога — забрал ключи.

По данным, которые смог собрать журнал, в списке людей, до сих пор ожидающих поставки заказанных машин, сейчас числится порядка 80 человек, из которых большая часть заказала автомобили более полугода назад — с апреля по июнь 2025-го.

«Всем очевидно, что „Титаник“ тонет. Не знаю, какая музыка играет, но знаю точно, что люди не могут забрать машины. Если забирают, то без ключей — творится полный кавардак, полная анархия», — рассказал эксперт по белорусскому авторынку, пожелавший остаться неназванным.

По словам нашего собеседника, он лично пытается решить вопрос, чтобы десять заказчиков любым способом получили ключи от своих оплаченных электрокаров BYD. И в этом вопросе сотрудники «Зубра» ни коим образом не помогают своим клиентам.

«Ляснулся»

«Мы все уверены, что „Зубр“ ляснулся (упал, шлёпнулся, сломался — прим. ред.). Он кинул всех. Я так понимаю, не один десяток людей попал. На их счетах денег нет, а те машины, что стоят — без ключей», — уточнил другой собеседник Motor.

Редакция смогла дозвониться до одного из менеджеров компании. «Начальство сбежало, денег нет, ключей нет, а мы скоро перестанем брать трубки», — ответил человек на другом конце телефонной трубки.