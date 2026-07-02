Это новый BMW X5, и он больше не бандит

BMW X5 пятого поколения получил пять типов силовых установок. BMW X5, создавший сегмент премиальных SUV в 1999 году, вступил в новую эру: пятое поколение легендарной модели впервые предлагается с выбором из пяти типов силовых установок — от дизельных и бензиновых гибридов до полностью электрической и водородной версий. Этот X5 выполнен дизайном в стиле Neue Klasse, в арсенале новейшая мультимедийная система и рекордный запас хода.