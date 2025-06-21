Фестиваль Вагонфест: самое интересное

Репортаж со второго всероссийского фестиваля универсалов

В 2024 в Москве прошел первый в истории нашей страны Вагонфест. Название фестиваля говорит само за себя: он объединяет владельцев всевозможных универсалов, которые приезжают из разных городов. В прошлом году в день проведения Вагонфеста стояла жара, а в этот раз с самого утра зарядил дождь, но это не испугало истинных поклонников «вагонов», и мероприятие вновь собрало большое количество участников и зрителей. Самые интересные универсалы мы собрали в фотогалерее.